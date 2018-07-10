ERDOĞAN:"TC, KIBRISLI TÜRKLERİN ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN MAĞDURU HALİNE GELMESİNE ASLA GÖZ YUMMAYACAKTIR"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin asla bir azınlık haline getirilmesine izin vermeyeceğini belirtti.

Erdoğan geçmişte olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türklerin her zaman yanında olacağını, uluslararası hukuk çerçevesinde haklarının savunucusu olacağını vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlediler.

Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk ziyaretlerini Azerbaycan ve KKTC’ye yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Erdoğan, geçmişte her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında durduklarını ve durmaya devam edeceklerini söyleyerek, Kıbrıs’a Türkiye’den ulaştırılan ve Ada’nın en büyük ihtiyacı olan hayat suyunun, Kıbrıs Türklerinin hem stratejik hem de ekonomik alanda güçlenmesi yönelik bir adım olduğunu söyledi.

“KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİ İKİ KATINA ÇIKARMA HEDEFİMİZ VAR”

Önümüzdeki dönemde KKTC’yi Doğu Akdeniz’de bir çekim merkezi haline getirerek kişi başına düşen milli geliri iki katına çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Erdoğan, ortak bir anlayış ve akılla bunun gerçekleştirileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’yla birçok önemli konuyu görüştüklerini, Kıbrıs konusunun geldiği aşama hakkında durum değerlendirmesinde bulunduklarını, çalışma yemeğindeyse Başbakan Erhürman ve hükümet temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı bulduğunu ifade eden Erdoğan, Kıbrıs’ın milli dava olduğunu, adil ve kalıcı bir çözümün ise amaç olduğunu belirtti.

“RUMLARIN BİR ORTAKLIK KURMAYA, SİYASİ GÜCÜ PAYLAŞMAYA NİYETİ YOK”

Son 50 yılda Türk tarafının bir çözüme ulaşılması için tüm çabayı ortaya koyduğunu 1 yıl önceki konferansın sonuçsuz kalmasıyla bu çabaların sona erdiğini anlatan Erdoğan, Kıbrıslı Rumların kendisini Ada’nın tek hâkimi gördüğünü ve Kıbrıslı Türklerle ortaklık kurmaya ve siyasi gücü paylaşma niyeti olmadığını, geçen 1 yıllık sürede bu durumun değişmediğinin görüldüğünü vurguladı.

Kıbrıslı Rumların, Türklerle ortak bir gelecek kurma planları olmadığından artık kimsenin şüphe duymaması gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin, Kıbrıslı Türklerin çözümsüzlüğün mağduru olmasına ve Kıbrıslı Rum devletinde azınlık haline gelmesine izin vermeyeceğini söyledi.

“GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ GELECEKTE DE KIBRISLI TÜRKLERİN YANINDA OLACAĞIZ”

Doğu Akdeniz’de istikrarın gelişmesine katkı sağlayacak bir çözüme özellikle çaba ve katkı sağlamaya devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, bu süreçten bağımsız olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de Kıbrıslı Türklerin yanında olacaklarını ifade etti.

Erdoğan Kıbrıs’ın etrafındaki ekonomik, endüstriyel alanlar noktasında dünyanın bakışı değil, uluslararası hukukun gereği neyse, bu gereği tüm tarafların adil olarak görmesi beklentisini dile getirerek, aksi halde garantör ülke olarak uluslararası hukuk çerçevesinde bu hakları aramayı sürdüreceklerini ifade etti.

Tekirdağ’da meydana gelen tren kazasında 24 kişinin öldüğünü hatırlatan Erdoğan ölenlere Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, 120 civarındaki yaralıya acil şifalar diledi.

“BİRLİĞİNİZ BERABERLİĞİNİZ ÇOK ÖNEMLİ”

Erdoğan, “Birliğiniz beraberliğiniz Kuzey Kıbrıs’ın geleceği noktasında çok önemli, bu birliğiniz ve beraberliğinizle Kuzey Kıbrıs halkına vereceğiniz moral, onların geleceğe bakışını da çok daha farklı bir şekilde güçlendirecektir. Bu düşüncelerle bir kez daha başta sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerime misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.