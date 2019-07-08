Eren'i anma etkinliğine KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı da katıldı

Türk Hava Yollarının (THY) filosuna kattığı ilk "Boeing 787-9 Dreamliner" olan "Maçka" adlı uçakla Trabzon'a gelen kafile, şehit Eren Bülbül'ü mezarı başında andı.

Uçakla kente gelen kafile, şehit Bülbül'ün, Maçka ilçesindeki evinin yanında bulunan kabrini ziyaret etti.

Ziyarete, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu, Adnan Günnar, Salih Cora ve Muhammet Balta, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile şehit aileleri de katıldı.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, anne Ayşe Bülbül taziyeleri kabul etti.

Ayşe Bülbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok güzel bir duygu yaşadığını söyledi.

Ziyaret için İstanbul'dan gelenlere teşekkür eden Bülbül, "Yavrumu unutmadıkları için çok teşekkür ederim. Kimin emeği varsa hepsinden Allah razı olsun. Onsuz geçen zamanlar çok zor ama böyle anılar oldu mu, bunlar da ayrı bir duygu." dedi.

Anma etkinliğine KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek de katıldı.