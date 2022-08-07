Erenköy Direnişi ve Şehitleri yarın anılıyor

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde özel bir yeri bulunan Erenköy Direnişi ve bu direnişte şehit düşenler, yarın düzenlenecek törenle anılıyor.

Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü’nün 58’inci yıl dönümü nedeniyle yarın Erenköy Şehitliği’nde tören yapılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi'nin açıkladığı programa göre tören, saat 10.30’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı tarafından Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı, Yenierenköy Belediyesi Başkan Vekili ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı konuşma yapacak.

Tören, şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve dua okunmasıyla sona erecek.

-Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin mihenk taşı Erenköy Direnişi

8 Ağustos 1964 Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en önemli mihenk taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

58 yıl önce Türkiye’de yükseköğrenimlerini yarıda bırakarak Erenköy’e çıkan ve aralarında İngiltere’den de gelenlerin yer aldığı yaklaşık 500 Kıbrıslı Türk genci, Erenköy halkı ile birleşerek, Erenköy’de eldeki kıt imkanlarla Rum ve Yunan ordusuna karşı destansı bir direniş sergiledi.

Bu direniş sayesinde, Kıbrıslı Türklerin Türkiye ile tek deniz bağlantısı olan ve silah ikmali için bir köprübaşı konumundaki Erenköy’de Rum saldırılarına karşı konulup, geri püskürtüldü. Kıbrıslı Türk gençler, Kıbrıs Türk halkının özgürlük savunmasında gösterdikleri kararlı mücadele ve fedakarlıkla büyük bir başarı örneği verdi.

Erenköy’de Kıbrıs Türk varlığının korunduğu bu mücadele tarihe “Şanlı Erenköy Direnişi” olarak geçti.