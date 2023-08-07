Erenköy Direnişi Yıldönümü mesajları

TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Erenköy; Kıbrıs Türklerinin bu topraklarda var olacağına dair yemin eden bir avuç kararlı gencin, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ve halkımızın ortaya koyduğu direniş ve var olma mücadelesinin öncüsü ve bizi özgürlüğe kavuşturan sürecin önemli bir dönüm noktası olmuştur” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Şanlı Erenköy Direnişi’nin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre mesajında, “Kıbrıs bizim de vatanımızdır. Bu topraklarda esir olmayacağız” andı ile tarihe “Direniş Destanı” olarak damgasını vuran Şanlı Erenköy Direnişi’nin 59’uncu yıl dönümünü övünçle idrak ettiklerini belirtti.

Töre, Kıbrıs Türk halkının ulusal direnişinde, yurt dışındaki eğitimlerini bırakıp, Erenköy’e çıkan üniversite öğrencilerinin bölge halkı ile birlikte yarattığı bir destan olan 8 Ağustos 1964 Erenköy Direnişi’nin, var oluş mücadelesinde Kıbrıs’a ilk çıkarma harekâtı ve Türkiye’nin, Garanti Anlaşması’nın sağladığı müdahale hakkını fiilen kullandığı harekâtlardan biri olduğunu ifade etti.

“Erenköy; Kıbrıs Türklerinin bu topraklarda var olacağına dair yemin eden bir avuç kararlı gencin, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ve halkımızın ortaya koyduğu direniş ve var olma mücadelesinin öncüsü ve bizi özgürlüğe kavuşturan sürecin önemli bir dönüm noktası olmuştur” diyen Töre, şunları kaydetti:

“Yokluk ve umutsuzluk içerisinde birbirine kenetlenen, destansı bir dayanışma ruhuyla umutsuzluktan çıkmayı başaran, emsalsiz Mücahit ruhuyla vatanına sahip çıkan, öğrenimlerini yarıda bırakıp Erenköy’de direnişe koşanları, Bereketçileri, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ı, liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, göklerden Kıbrıs Türkü’ne uzanan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ile Anavatanımız Türk Hava Kuvvetleri pilotlarını, Albay Rıza Vuruşkan’ı ve adları tarihe ve kalbimize yazılan tüm mücadelecileri saygıyla anıyor, şehitlerimize rahmetler, gazilerimize esenlikler diliyor, istiklal ve mukavemetçi ruhun rehberimiz olmaya devam edeceğine olan inancımı yineliyorum.”

ÜSTEL

Başbakan Ünal Üstel, 8 Ağustos Erenköy Direnişi nedeniyle mesaj yayımlayarak, "Bilinmelidir ki; Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda ilelebet var olmaya, inanç, kararlılık ve korkusuzca devletini yaşatmaya devam edecektir" dedi.

Üstel mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türkleri’nin adadaki varoluş mücadelesinin en önemli mihenk taşlarından biri olan Erenköy Direnişi’nin 59. Yıldönümünü idrak ettiğimiz bu önemli günde destansı bir direnişle vatan topraklarına sahip çıkan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.

Erenköy Direnişi 1964 yılında yurt dışında öğrenim gören gençlerin, kendilerinden kat ve kat kuvvete sahip Rum saldırılarına karşı canlarını ortaya koyarak vatan topraklarını korumak adına yazmış oldukları bir destanın adıdır.

Bu onurlu mücadele bugün özgür biçimde ve güven içinde yaşadığımız vatana hangi zorlu şartlarda sahip olduğumuzu gösteren en önemli olaylardan biridir.

Erenköy’de yaklaşık 500 üniversiteli gencimizin bölge halkı ile birlikte ortaya koydukları destansı mücadele Kıbrıs Türk tarihine altın harflerle yazılmış bir kahramanlık örneğidir.

Toplumumuzun verdiği büyük direnişe katkı sağlamak ve yalnız olmadığımızı göstermek adına Anavatan Türkiye’mizin adaya göndermiş olduğu hava kuvvetlerinde görev alan ve bu direnişte şehit düşen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i de bu vesile ile bir kez daha anıyoruz.

Yıllar boyu Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesinde Anavatanımız her hal ve şartta yanımızda olmuştur.

Halkımız, Anavatana duyduğu inanç ve güveni daima korumuş, bu destekle kendi özgür ve bağımsız devletine kavuşmayı başarmıştır.

Bilinmelidir ki; Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda ilelebet var olmaya, inanç, kararlılık ve korkusuzca devletini yaşatmaya devam edecektir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde yaşamlarını yitiren aziz şehitlerimizi, tüm mücahitlerimizi ve Mehmetçiklerimizi rahmetle, tüm gazilerimizi minnetle anıyorum.

Halkımızın tarihe altın harflerle yazdırdığı en büyük destanlardan biri olan Erenköy Destanı’nı şahsım ve halkım adına selamlıyorum.”

ÖZTÜRKLER

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Erenköy Direnişi’nin 59. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Şanlı Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık ve özgürlük uğruna tarih boyunca verdiği var oluş mücadelesinin en önemli mihenk taşlarından biridir.” ifadelerini kullandı.

Öztürkler’in mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türkü, 59 yıl önce eğitimlerini yarıda bırakarak vatan savunmasına koşan yükseköğrenim gençliği, bir avuç köylüsü ve az sayıda Mücahidi ile tek yürek olmuş, Erenköy’ün geçilmez olduğunu, Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda var olmaya devam edeceğini altın harflerle tarih sayfalarına yazmıştır.

5 Ağustos 1964 tarihinde Erenköy’e ağır silahlar, zırhlı araçlar, hücumbotlar ve toplarla donatılmış sayıca üstün Yunan silahlı kuvvetlerinin tüm gücüne rağmen Erenköy’ün kahramanları yüreklerindeki hürriyet ateşi ve vatan aşkı ile direnmişlerdir. Erenköy, Kıbrıs Türkü’nün mücadele ruhunun aynasıdır.

Tarihte emsaline az rastlanan Şanlı Erenköy Direnişi sırasında 8 Ağustos 1964 günü her türlü yokluğa, zorluğa karşı esarete asla boyun eğmeyeceğini, son mermisine kadar vatan topraklarını savunacağını dünyaya duyuran Kıbrıs Türkü’nün ruhu gibi Erenköy’de de deniz köpürmüş, Anadolu’dan kalkan Türk jetleri Kıbrıs Türkü’nün haklı davasında yalnız olmadığını tüm dünyaya fiili olarak da göstermiştir.

Erenköy Direnişi, tarih boyunca kimliğine, özgürlüğüne sahip çıkan Kıbrıs Türkü’nün kararlı duruşunun, Anavatan Türkiye ile olan güçlü tarihi bağının, bu topraklarda var olduğumuzun ve var olmaya devam edeceğimizin haykırışıdır.

Bu duygu ve düşüncelerimle, Şanlı Erenköy Direnişimizin 59. yıl dönümünde, bir kez daha var oluş mücadelemizin kahramanları Erenköy şehitlerimiz başta olmak üzere, Kıbrıs Türkü için bu semalarda ebediyen uçmaya devam edecek olan şehit Yüzbaşı Cengiz Topel ve tüm şehitlerimizi rahmetle anar, fedakâr gazilerimize sağlık ve esenlikler dilerim”.

ŞAN

Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde 8 Ağustos 1964 tarihinin mihenk taşı olduğunu belirterek, gösterilen direniş ve ortaya konan mücadelenin asla unutulmayacağını ve unutturulmayacağını vurguladı.

Şan, Erenköy Direnişi’nin 59’uncu yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Şan yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

“Şanlı mücadele tarihimizin mihenk taşlarından olan Şanlı Erenköy Direnişi'nin 59. yıl dönümünü onur ve gururla idrak etmenin mutluluğunu yaşamaktayız.

Başta Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, yurt dışında öğrenim görürken tahsillerini yarıda bırakarak kutsal vatan topraklarını savunmak azmiyle Erenköy’e çıkan üniversite öğrencileri ve yurt dışındaki vatandaşlarımız, yokluk, yoksulluk içinde ve ağır şartlar altında bölge halkı ile birlikte Erenköy’de eşi benzeri olmayan mukavemet göstermiş, Kıbrıs Türk halkının bu mücadelesi tarihe altın harflerle yazılmış, Cumhuriyet'in temellerine en önemli harç konulmuştur.

Bu şanlı tarih, bu direniş, Kıbrıs’tan sökülüp atılmak istenen toplumumuzun üzerinde yaşadığı kutsal vatan topraklarına tırnağını geçirme mücadelesidir. Şanlı direniş asla unutulmayacak, unutturulmayacak, asırlarca nesilden nesile aktarılmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Şanlı Erenköy Direnişi öncesinde Rumlar tarafından hain bir tuzaklama sonucu şehit edilen üniversite öğrencimiz ve genç şairimizin; şehit Süleyman Ali Uluçamgil’in de şiirlerinde belirttiği gibi, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile gönül birlikteliği ile hareket edip, tek bir vatana yürekten inanıp, ‘kimimiz ölürken diyoruz, kimimiz ölürkana’ sözlerini kendisine şiar edinerek, vatan uğruna her şeyden vazgeçebileceğini gösteren, öğrencisiyle, köylüsüyle, Mehmetçik, Mücahit ve Mücahidesi ile el ele verip üzerinde yaşadığımız topraklara can verip, ter döken aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Aramızda olan kahraman gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. 8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi’nin yıl dönümünü gönülden kutluyorum.”

TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, Erenköy direnişinin 59’uncu yıldönümünün onur ve gururla anıldığını kaydetti.

Bayar 8 Ağustos Erenköy direnişinin 59. Yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Erenköy şehitlerini, tüm şehitler ve Şehit pilot Cengiz Topel’i rahmetle anarak, hayatını kaybeden kahraman Erenköy gazilerini rahmetle, hayatta olanları sevgi, saygı ve şükranla andı.

Bayar yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk’ünün Anadolu’ya açık tek penceresi durumunda olan Erenköy bölgesi, TMT’nin en önemli ikmal merkezi idi. İlk bereket buradan başladı ve diğer Sancaklara buradan ulaştırıldı.

Erenköy, Bozdağ, Mansura, Alevkaya ve Selçuklu köylerinden oluşan ve yaklaşık 900 nüfuslu bu bölge 5 Km’lik sahil şeridine ve 30 km karelik bir alana sahipti.

21 Aralık 1963 Kanlı Noel Rum saldırılarının başlaması üzerine Türkiye’deki Üniversiteli Türk gençleri diğer bazı kardeşlerimizle birlikte, gruplar halinde Erenköy’e çıkarak vatan savunmasına koştular.

Anavatan’a açılan ikmal kapısını ve sahil şeridini ele geçirmek için Grivas Komutasındaki Rum ve Yunan birlikleri üstün bir kuvvetle bölgeyi kuşatma ve saldırıya geçince; 500 üniversiteli genç Mücahit ile 200 kadar yerli Mücahit kahramanca bölgelerini savundular.

Karadan ve denizden ağır silahlarla ve üstün kuvvetle başlatılan düşman saldırıları karşısında 7 Ağustos 1964 akşamı Mansura, Bozdağ, Selçuklu ve Alevkaya mevzi ve birlikleri Erenköy’e çekilmek zorunda kaldı. 8-9 Ağustos’ta düşman son darbeyi vurmak ve buradaki kardeşlerimizi yok etmek için taarruzu hızlandırdı. Ankara’ya son mesajın ulaştırılması üzerine Türk savaş uçakları düşman hedeflerini stratejik noktaları, hücum botlarını bombalayıp birliklerinin büyük bir bölümünü yok etti. Bu arada Cengiz Topel’in uçağı isabet aldı. Paraşütle atlayan, Cengiz Topel esir alındı. Ancak ağır işkence ile şehit edildi.

Anavatan’ın sınırlı da olsa Erenköy’e müdahalesi Kıbrıs Türk halkının direnişine büyük bir güç ve moral kazandırdı. Geleceğe daha büyük bir güvenle bakmasını sağladı.ilk Bayraktar Rıza Vuruşkan emekli olmasına rağmen gönüllü olarak Erenköy’e koştu. Aynı şekilde Rauf R. Denktaş da Erenköy’de idi “ BM Barış Gücünün hiç bir etkisi ve Rum sadırılarının önlenemediği açıkca bir kez daha görüldü.

Şanlı Erenköy direnişinin 59’uncu yıldönümünde Erenköy Şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizle Şehit pilot Cengiz Topel’i rahmetle anarız. Kahraman Erenköy Gazilerimizi, göçenleri rahmetle, hayatta olanları sevgi, saygı ve şükranla anarız.”

BAĞIMSIZLIK İTTİFAKI

Bağımsızlık İttifakı, “Şanlı Erenköy Direnişi” destanının Kıbrıs Türklüğünün direnişinde sembol, kurtuluşunda ise umut ışığı olmuş bir zafer günü olarak tarih sayfalarına yazıldığını bildirdi.

Bağımsızlık İttifakını oluşturan 33 örgüt adına Erenköy Direnişinin yıldönümü nedeniyle mesaj yayınlayan Konsey Başkanı Hasan Yılmaz Işık ve Konsey Başkanlık Sekreteri Ahmet Yıldırım, bu direnişin yol açtığı bağımsız devletin varlığını kutlayarak, direnişte şehit düşenleri andı.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İttifakımız bu vesile ile AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen AB’nin Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü kabul etmeme politikasının Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs üzerinde en az Kıbrıs Rumları kadar ortaklık ve egemen devlet hakkına sahip olma hakkını ortadan kaldıramayacağını önemle vurgulamaktadır. AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen baskı ve Rum Yunan yanlısı politikalar ile Türkiye’yi ne de KKTC’ni bu haklarından vazgeçiremeyeceğini anlayabilmesi için 8 Ağustos 1964 tarihinde verilen Şanlı Erenköy Direnişini anımsatmakta ve uyarmaktadır.

Kıbrıs Rumlarının silah zoruyla 60 yıldır gasp etmekte oldukları 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit ortaklık hakkına sahip olan Kıbrıs Türklerine haklarının devredilmesi veya KKTC’ni tanıması seçeneklerinden birini kabul etmesi için ittifakımız AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’e çağrı yapmaktadır.

Kıbrıs Türkünün devlet ilanı ve iradesinden ve BM Annan Planını reddetmesinden sonra Kıbrıs Rumlarının, uluslararası hukuk ve anlaşmalar kapsamında Kıbrıs’ın meşru hükümeti ve hükümranı olma hak ve yetkisi kalmadığı gibi AB’nin Kıbrıs’ta Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp eden bir statüye dönüştüğü konusunda, İttifakımız BM ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’i önemle uyarmaktadır.”