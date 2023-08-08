Erenköy direnişinin yıl dönümünde mesajlar...

ALTUĞRA

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Şanlı Erenköy Direnişi’nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Bakan Altuğra mesajda şöyle dedi:

" 8 Ağustos 1964 Erenköy Direnişi Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en önemli mihenk taşlarından biridir.

59 yıl önce yüksek öğrenimlerini yarıda bırakarak vatan savunması için Erenköy’e koşan yaklaşık 500 Kıbrıslı Türk gencimiz, Erenköy halkıyla birlikte Rum ve Yunan ordusuna karşı destansı bir direniş sergilemiş ve bu mücadele tarihe “Şanlı Erenköy Direnişi” olarak geçmiştir.

Varoluş mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türkü’nün cesaret ve iradesinin en önemli sembolüdür.

Erenköy Direnişi’nin 59. yılında, başta Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel olmak üzere vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum"

ÜÇÜK

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, şehitlerin emaneti kutsal vatan topraklarını koruyacaklarını vurguladı.

Şanlı Erenköy Direnişi’nin 59’uncu yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Küçük, bu topraklarda başı dik özgürce yaşamak ve devlet kurmak için mücadele eden şehitleri ve gazileri unutmayacaklarını belirtti.

“Devlet kurma uğruna şehitler verdiğimiz kutsal vatan topraklarını korumaya ve cumhuriyetimizi yüceltmeye kararlı olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz” diyen Küçük, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi ile Kıbrıs Türk halkının eşitlik ve özgürlüğünün Kıbrıs Türk tarafının olmazsa olmazları olduğunu kaydetti.

Hasan Küçük mesajında son olarak, “Şanlı mücadele tarihimizin mihenk taşlarından Erenköy Direnişi’nin yıl dönümünde, vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve gazilerimizi minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

LEFKE YARDIM VE HALK DERNEĞİ

Lefke Yardım ve Halk Derneği Genel Başkanı Emel Yılmaz, Erenköy Direnişi’nin 59’uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz mesajında şanlı direnişin kahramanları olan aziz şehitleri ve bu direnişin sembolü olan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel başta olmak üzere şanlı mücadelede canlarını ortaya koyan mücahit ve Mehmetçikleri minnetle andı.