Erenköy'e 1571 fidan

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fetih yılı olan 1571’i temsilen, Erenköy’de 1571 adet fidan dikmek ve Erenköy şehitlerimizi yâd etmek amacıyla Girne’den deniz yolu ile bugün Erenköy’e gitti.

CUMHURBAŞKANI TATAR, KAHRAMAN MÜCAHİTLERİMİZİN MEZARLARINA ÇİÇEKLER BIRAKTI, DUALAR OKUNDU

Saat 10.30’da Erenköy’e ulaşan Cumhurbaşkanı Tatar, burada tören mangası tarafından karşılandı.

Erenköy’de şehitlik özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Şehitliği’ni ziyaret ederek, Erenköy Direnişi’nde şehit düşen kahraman mücahitlerimizin mezarlarına çiçek bıraktı, dualar okundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra fidan dikme etkinliğine katıldı.

“BUGÜN MÜSTESNA BİR GÜN YAŞIYORUZ”

Erenköy ziyaretinde gerçekleştirdiği konuşmada, “Bugün, Erenköy’de müstesna bir gün yaşıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, etkinliği düzenleyenlere yürekten teşekkürlerini iletti.

“ANADOLU İNSANI İÇİN ÇANAKKALE SAVAŞI NE ANLAM İFADE EDİYORSA BİZİM İÇİN ERENKÖY DİRENİŞİ AYNI ÖNEME SAHİPTİR”

Kıbrıs Türk Halkı’nın bu topraklarda büyük bir direniş sergileyerek özveriyle varoluş mücadelesi verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu insanı için Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının savaştığı Çanakkale Savaşı ne anlam ifade ediyorsa, Kıbrıslı Türkler için de Şanlı Erenköy Direnişi’nin aynı önemi taşıdığına vurgu yaptı. Anadolu ve dünyanın çeşitli yerlerinden Kıbrıslı Türk öğrencilerin, tahsillerini yarıda bırakarak Erenköy Direnişi’ne katılıp kahramanca savaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Mücahitlerinin yazdıkları destanla Kıbrıslı Türklerin haklı mücadelesine verdikleri büyük desteğin altını çizdi.

ERENKÖY’DEN DÜNYAYA VERİLEN MESAJ…

Erenköy Direnişi ile dünyaya Kıbrıs’ta iki halkın söz sahibi olduğu mesajı verilerek Kıbrıslı Türklerin de egemenlik hakkı olduğunun vurgulandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Onların ortaya koyduğu mücadele, bugün bizim müzakere masasında ortaya koyduğumuz mücadelemizdir” şeklinde konuştu.

1974 yılında Türkiye’nin meşru garantörlük hakkını kullanarak Mutlu Barış Harekatı’nı gerçekleştirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bugün, kendi egemenlik alanımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle yolumuza devam etmekteyiz” dedi.

“ERENKÖY’Ü GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fetih yılı olan 1571’i temsilen, Erenköy’de 1571 fidan dikilmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederek etkinliği düzenleyenlere teşekkürlerini bir kez daha ileten Cumhurbaşkanı Tatar, “Vatan toprağımıza, Erenköy’e, bugünkü ağaçlandırma faaliyetiyle sahip çıkıyoruz. Çevreyi koruyarak, ağaçlandırma faaliyetimizle, Erenköy’ü geleceğe hazırlıyoruz… Bugün burada hep birlikte Erenköy Direnişi’ni anıyoruz” dedi.

EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE YAN YANA YAŞAYAN İKİ DEVLET ESASI ŞART

Anavatan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, yürütülen siyasetle, Kıbrıs Türk Halkı’nın bu topraklarda varoluş mücadelesinin devam ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta bir antlaşma olacaksa, bunun egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devlet esasında olması gerektiğini yineledi.

Erenköy’e bu sabah Bereket isimli gemiyle ulaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu’dan silah taşıyan “Bereketçileri” de yâd ettiği konuşmasında, “Kazamız mübarek olsun” diyerek, Erenköy Direnişi’nde şehit düşenleri rahmetle bir kere daha andı, hayatta olan kahraman mücahitlerimize teşekkürlerini sundu.