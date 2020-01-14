"Erenköy İlkokulu ile Yeşilköy İlkokulu birleştirilmeli"

TP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları Meclis'te , “2020-2021 Eğitim Yılında İskele- Karpaz’da Yaşanacak Sıkıntılar” ile ilgili güncel konuşma yaptı. Hamzaoğulları, Meclis’te hükümet ve özellikle Milli Eğitim ve Kültür Bakanının olmamasını eleştirerek, konuşmasının bakan veya bürokratları tarafından bir şekilde dinlendiğini ve cevaplanacağını umduğunu söyledi.

Hamzaoğulları, İskele’de eğitim alanında birçok sıkıntı olduğunu, özellikle Bekirpaşa Lisesinde nüfus artışından ötürü öğrencilerin çok dar alanlarda eğitim almak zorunda kaldığını işaret ederek, burada yaşanan sıkıntıları anlattı ve İskele’ye yapılması planlanan kolejle ilgili son gelişmeler konusunda Meclise bilgi verilmesini istedi.

Hamzaoğulları, Mehmetçik Ortaokulunun liseye dönüştürülmesinin Bekirpaşa Lisesinde yaşanan yoğunluğu azaltacağına inanç belirterek, bu konuda görüşlerin ne olduğunu sordu.

İskele merkezde ilköğretimin de yetersiz olduğunu ifade eden Hamzaoğulları, burada eğitim alan çocukların bazılarının Türkçe bilmediği bilgisini aldığını ifade etti, burada Türkçe eğitimi verecek ikinci bir ilkokula ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Özel eğitim ile ilgili de bölgede açık olduğunu söyleyen Hamzaoğulları, Erenköy İlkokulu ile Yeşilköy İlkokulunun birleştirilmesi gerektiğini, bu birleştirme ile boşa çıkacak Yeşilköy İlkokulunun da özel eğitim okulu olarak kullanılabileceğini söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy da, Hamzaoğulları’na teşekkür ederek, İskele’ye kolej ile ilgili gerekli yatırımın yapılması için Vakıflar İdaresi bütçesinin Bakanlar Kurulunda olduğunu kaydetti; Türkçe eğitim konusunda yaşanan sıkıntıların aşılması için de Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının gerekli girişimleri yapacağını ve tarafına gerekli bilgilerin verileceğini kaydetti.