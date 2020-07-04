Erenköy Mücahitler Derneği, Erenköy’de Kıbrıslı Türklere yardım eden BM Subayı Lindh’e onursal üyelik verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün Erenköy bölge sorumlusu iken Erenköy savaşları sırasında ve sonrasında Türk toplumuna yardım eden İsveçli Lars Willy Lindh’e, bugün düzenlenen törenle, Erenköy Mücahitler Derneği’nin onursal üyeliği verildi.

Tören, Erenköy Mücahitler Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı sırasında yapıldı.

Yaşamını Kuzey Kıbrıs’ta sürdüren, 1964 yılında Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü’nde Erenköy bölgesinde subay olarak görev yapan Lindh törende yaptığı konuşmada, derneğe onursal üye yapılmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

Erenköy’de 1964’te Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 40 BM askerinin komutanlığını yapan Lindh, Erenköy’ün kendisi için benzersiz bir tecrübe olduğunu kaydetti.

O dönemde 27 yaşında olan Lindh, “Diğer kesime değil de Türk tarafına yardım etmeye karar verme nedenim, Birleşmiş Milletler’in Lefkoşa’daki merkezinin kararları, Kıbrıs Rumları lehinde olması, Kıbrıs Rum örgütlerine, Kıbrıs Rum hükümetine ve Makarios’a Kıbrıs’ın hakimi olarak, Kıbrıslı Türklere ise demokrasiyi bozmaya çalışan isyancı kesim olarak bakmalarıydı. Kısa bir sürede Kıbrıslı Türklerine demokrasiyi bozmaya çalışan isyancı kesim olmadığı görüldü. Baskı altında olan kesim Kıbrıslı Türklerdi. Elimizden gelen yardımı yapmak gayet doğaldı” dedi.

Görev süresinin başında bölgeye doktor, hemşire, ilaç ve gıda nakliyesi yaptıklarını anlatan Lindh, “Ancak Kıbrıs Rum kesiminin saldırıları ile ölecek olan insanlara yardım etmenin anlamı yoktu. Saldırıları durdurmanın tek yolu Kıbrıslı Türklere kendilerini müdafaa etme şansı vermekti” diye konuştu.

Yapılması gereken ilk işin; Türkiye’den Erenköy’e gelen silah ve mühimmatın Kıbrıs Rumlarının tehdidi altında olan bölgelere taşımak olduğunu ifade eden Lindh, Erenköy’den Lefke’ye silah taşırken Kıbrıs Rum Polisi ve Kıbrıs Rum Ordusu tarafından durdurulup tutuklandığını anlattı.

BM emirleri dışında Kıbrıslı Türklere yardımcı olmaya çalıştığından dolayı mahkemeye çıkarıldığını, İsveç’te mahkemenin rütbesinin elinden alınması ve 8 aylık hapislik kararı aldığını belirten Lindh, “Yaptıklarımıza göre küçük bir bedeldi. Kesinlikle değmiştir” dedi.

Genel Kurul esnasında TAK’a yaptığı açıklamada Lindh, Kıbrıslı Türklere yardım ederken, bölüğünden 3-4 askerin de kendisine yardımcı olduğunu, yardım yaparken bunu çok büyük bir olay olarak görmediklerini, ancak yakalanınca tüm gazetelerin baş sayfalarında haber olduklarını gördüklerini kaydetti.

Lindh, İsveç’te çıkarıldığı mahkemede, “İsveç’in onurunu zedelediği” gerekçesiyle kendisi için müebbet hapis istendiğini, ancak bunun 8 aya düşürüldüğünü de anlattı.

Lindh, 2000 yılından beridir Kuzey Kıbrıs’ta eşi ile birlikte yaşıyor.

ÖKSÜZ

Dernek üyesi Şakir Öksüz ise yaptığı konuşmada, “Lindh’in her zaman yanında olacağız. Lindh, içimizden birinin yapmayacağı şeyleri yaptı” dedi.

İNCİRLİ

Fadıl İncirli ise, 7 Ağustos 1964’te Lindh ile tanışmalarının, Erenköy’de bir cepheden geri çekilerek bırakmak zorunda kaldıkları silah ve cephanelerin alınması için gönüllü olarak ortaya çıkmasıyla gerçekleştiğini anlattı.