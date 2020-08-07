Erenköy Direnişi’nin 56’ncı yıl dönümü ve Erenköy Şehitlerini Anma Töreni yarın Erenköy’de yapılacak.

Tören saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

ERENKÖY ŞEHİTLERİ İÇİN MEVLİT OKUTULACAK

Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından Erenköy direnişinin 56'ncı yıl dönümü çerçevesinde bugün Erenköy şehitleri ve hayatını kaybeden gaziler için camilerde mevlit okutulacak.

Mevlit, öğle namazından önce; Hz. Ebubekir Camisi'nde, Şehitler Camisi'nde ve kazalardaki Merkez Camilerinde okutulacak.