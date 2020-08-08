Erenköy Şehitliği’nde anma töreni

Erenköy Şehitliği’nde yer alacak anma töreni, çelenklerin protokol sırasına göre Şehitler Anıtı’na sunulmasıyla başlayacak.
Saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek.
Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanmasının ardından konuşmalar gerçekleştirilecek.
Tören, şehitliğin ve Erenköy Mücahitler Müzesi’nin ziyaret edilmesiyle sona erecek.
Öte yandan Erenköy direnişinin 56’ncı yıl dönümü çerçevesinde Erenköy şehitleri ve hayatını kaybeden gaziler için camilerde mevlit okutulacak.Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2020, 11:07