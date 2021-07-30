Erenköy törenleri için PCR testi istenecek

Erenköy Mücahitleri Derneği, Erenköy Şehitlerini anma törenine katılmak isteyen vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının her yıl olduğu gibi bu yıl da dernek tarafından karşılanacağını belirterek, törene katılmak isteyenlerin 3 Ağustos Salı gününe kadar derneğe müracaat etmeleri çağrısında bulundu.

Erenköy Mücahitleri Derneği Başkanı Mustafa Arıkan tarafından yapılan açıklamada, 8 Ağustos Pazar günü Erenköy Şehitliğinde düzenlenecek anma törenine katılmak isteyen vatandaşların 72 saatlik negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmelerinin gerekli olacağı da duyurdu.



Açıklamada, Erenköy’e gitmek isteyen vatandaşların; “0533 864 9464 numaralı telefonu arayarak, kimlik kartlarında yazılı olan isim ve soyadı, kimlik kartı numarası ve adreslerini bildirmeleri ve 72 saatlik PCR test sonuçlarının belgelenmesi gerekmekte olduğu” ifade edildi.Dernek, söz konusu bu numaraya ulaşmakta sıkıntı yaşayan vatandaşların, ilçelerine göre ulaşabileceği bazı telefon numaralarını da paylaştı. Buna göre, Lefkoşa bölgesi için 0533 851 2529, Girne bölgesi için 0533 861 1966, Güzelyurt bölgesi için 0533 864 5476, Mağusa bölgesi için ise 0542 854 2693 telefon numaralarından başvuru yapılabilecek.Müracaatın son tarihin 3 Ağustos Salı günü saat 12.00’a kadar yapılabileceğini duyuran Dernek, müracaat edenlerin adreslerine göre araçların yönlendirileceğini de bildirildi.