Kıbrıs Türk mücadele tarihinin dönüm noktalarından olan 8 Ağustos 1964’teki Erenköy Direnişi ve bu direniş sırasında şehit düşenler, bugün anıldı.

Erenköy Şehitliği’nde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar başta olmak üzere devlet ve hükümet yetkilileri yanında Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının da katılımıyla tören düzenlendi.

Törene, çoğu şehitlerin yakınlarından ve Erenköylülerden oluşan bin civarında da vatandaş katıldı.

Erenköy Direnişi sırasında şehit düşen ve Türkiye’de cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in Gemikonağı’nda yenilenen anıtının açılışının ardından protokolün Erenköy’e gitmesiyle başlayan törende ilk olarak şehitler anıtına çelenkler sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tuğgeneral Tevfik Algan tarafından şehitlik özel defteri imzaladı.

Törende sırasıyla Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanı Mustafa Arıkan, Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşma yaptı.

Tören, şehitliğin gezilmesi ve şehit kabirlerine çiçek bırakılmasıyla tamamlandı.

ERENKÖY DİRENİŞİ

İlk Bereket Çadırının kurulduğu yer olan Erenköy’de sınırlı sayıda mücahidin, kısıtlı imkanlarla verdiği mücadele, Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yer tutuyor.

Birçoğu Türkiye’de yüksek eğitim alan, ayrıca İngiltere’den gelen 500’ü aşkın Kıbrıslı Türk genç 1964 yılında adaya teknelerle gelerek, Erenköy bölgesi halkıyla birlikte Rum saldırılarına karşı, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde köşe taşı olan kritik bir mücadele vermişti.

Erenköy’de, 18’i 1964’te, 3’ü de 1974’te olmak üzere 21 kişi şehit olmuştu.

Kıbrıs adasının batısında yer alan ve şu anda etrafı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi topraklarıyla çevrili olan Erenköy, KKTC’ye ait toprak olarak sadece askeri birliğin bulunduğu bir bölge.

Sivil halkın yaşamadığı ve uzun yıllar deniz yoluyla gidilen Erenköy’e 2010’dan sonra kara yoluyla da ulaşım imkanı sağlanıyor.