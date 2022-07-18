Ergazi Köyü Arno Tepesi’ndeki bayrak ışıklandırıldı

İskele Belediyesi, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı öncesi, Ergazi Köyü’nde bulunan Arno Tepesi’nde 50 yıl önce yapılan 15 metrelik bayrağı ışıklandırdı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, 1972 yılında, Rumlara karşı gösterilen direnişi sembolleştirmek amacıyla, Takım Komutanı Hasan Hüseyin Aykulu, Kadir Gülcan ve Fuat Tansu ile Bölük Komutanı Fikret Yağcıoğlu ve mücahitler tarafından taşların kireçle boyanarak, ay ve yıldız şekillerinin verilmesiyle yapılan bayrak, LED ışıklarla günün koşullarına uygun hale getirildi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yaptığı açıklamada, Arno Tepesi’ndeki bayrağın ışıklandırılmasının kendisi için de büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, Hasan Hüseyin Aykulu’yu Kadir Gülcan’ı, Fikret Yağcıoğlu’nu ve tüm mücahitleri rahmetle andı.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak ve ay yıldızlı bayrağımız gururla dalgalanmaya devam edecek” diyen Başkan Sadıkoğlu, ay yıldızlı bayrağın, bağımsızlığın ve özgürlüğün sembolü olduğuna dikkat çekti.