Ergüçlü için başsağlığı mesajları...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hayatını kaybeden gazeteci Süleyman Ergüçlü’nün, her daim güçlü sosyal ilişkileri ve mesleki başarısıyla kalplerde yaşayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, hayatını kaybeden duayen gazeteci Süleyman Ergüçlü için taziye mesajı yayımladı. Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk basınının duayen isimlerinden, yıllarca hem görsel hem yazılı medya alanında önemli görevlerde bulunmuş Süleyman Ergüçlü’yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Süleyman Ergüçlü her daim güçlü sosyal ilişkileri, mesleki başarısıyla kalplerimizde yaşayacaktır.

Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailesine sabırlar diliyorum. Ailesinin ve tüm basın camiasının başı sağ olsun.”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre gazeteci-yazar Süleyman Ergüçlü’yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını kaydetti ve Ergüçlü’ye Allah’tan rahmet, basın camiası ve halka ise başsağlığı diledi.

Ergüçlü’nün vefatı nedeniyle mesaj yayımlayan Töre, Ergüçlü’nün Bayrak Radyo Televizyon Kurumu başta olmak üzere birçok medya kurumunda değerli hizmetler verdiğini kaydetti.

Töre mesajında şunlara yer verdi:

“Merhum Ergüçlü, Kıbrıs Türk halkının bir çok ferdinin verdiği mücadele gibi mücahitlik yapmış ve 1974 Mutlu Barış Harekâtında görev almıştır. Yazım ve sanat adına da önemli eserler sunmuş olan Ergüçlü’nün gazetecilik alanında yapmış olduğu çalışmalar genç gazetecilere daima örnek olacaktır.

Ruhu Şad olsun”

Dış Basın Birliği, duayen gazeteci-yazar Süleyman Ergüçlü için taziye mesajı yayımladı.

Birlik’ten yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

“Ömrünü Kıbrıs Türk basını için harcayan duayen gazeteci, meslek büyüğümüz gazeteci-yazar Süleyman Ergüçlü’yü kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Onun çalışma azmi, gazetecilik alanındaki üstün başarıları genç nesillere daima örnek olacaktır.

Ergüçlü’nün hatırasını yaşatmak için Dış Basın Birliği olarak her zaman üzerimize düşeni yapacağız.

Süleyman Abi'mize Allah’tan rahmet, Kıbrıs Türk basın camiasına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.“

Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED) ve Lirik Şiir Grubu, duayen gazeteci, yazar ve şair Süleyman Ergüçlü’nün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

KED Başkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Yıltan Taşçı imzalı açıklamada, Ergüçlü’nün ülke basınının her kademesinde uzun yıllar hizmetler verdiğini, Lefkoşa sevdalısı bir yazar olduğunu vurguladı.

Lefkoşa sokaklarını adım adım yürüyerek fotoğraflayan ve yazan Ergüçlü’nün, vefatını büyük bir kayıp olarak değerlendiren Taşçı, “Süleyman Ergüçlü’nün vefatıyla Lefkoşa şimdi biraz daha yalnızlaştı. Yeri doldurulamayacak bir değerimiz olan Süleyman Ergüçlü hiçbir zaman unutulmayacak ve ürettikleriyle her daim anılacaktır. Yaslı ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz” dedi.