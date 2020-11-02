Erhan Arıklı: “Sonucun UBP camiasına hayırlı olmasını dilerim”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) 11. Olağanüstü Kurultay’ı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Arıklı, “Bir demokrasi şöleni içinde geçen UBP kurultayını takdirle takip ettim” ifadelerini kullanarak sonucun UBP camiasına hayırlı olmasını diledi.

YDP Genel Başkanı Arıklı, Gezici anketinin ardından kurultayın oldukça önemli olduğuna vurgu yaparak “Neticede kurultayda alınan oy oranları, Murat Gezici için tam bir fiyasko oldu...” dedi.

Arıklı, mecliste bu tür manipülatif anketlerle ilgili yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini de belirtti.