Erhürman: “Akaryakıt krizini zam yaparak çözdüler"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bittik, tükendik” diyen halkın feryadını duymazdan gelenlerin sayılı günlerinin kaldığını belirterek, memleketin gailesini çekenlerin, “Vardık, Varız, Var olacağız” diyenlerin yönetime geleceğini vurguladı. Tufan Erhürman ve CTP heyeti dün Girne’de Sadrazamköy ve Kayalar köylerini ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretlerinde Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, CTP Lapta Belediye Başkan adayı Emre Efendi ile Girne bölgesi milletvekili adayları eşlik etti. Erhürman, gittikleri her yerde pahalılıktan feryat eden insanlarla karşılaştıklarına ve hükümetin tüm bu sorunlar karşısında sadece “izleyici” rolünde kaldığına işaret etti.

“AKARYAKIT KRİZİNİ ZAM YAPARAK ÇÖZDÜLER…”

CTP lideri Tufan Erhürman, ülkede yaşanan sorunlara değinerek başladığı konuşmasına akaryakıttan tüpe, ekmekten süte, elektrikten ilaca kadar tüm tüketim maddelerinde fahiş fiyat artışlarını yaşandığını, hükümetin ise bu konulara ses çıkarmadığını vurguladı. Döviz borcu olan insanların perişan duruma getirildiğini kaydeden Erhürman, halkın akaryakıt bulamamasına değindi. UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun “Akaryakıtta sorun çözüldü” demesinin ardından üç gün sonra yine benzin istasyonlarında kuyruklar oluştuğuna dikkat çeken Erhürman, “Krizi zam yaparak çözdüler” dedi. Erhürman, 2018’de CTP’nin hükümette olduğu dönem yine büyük bir döviz krizi yaşandığını anımsatarak, o dönemde aldıkları önlemler sayesinde halkın alım gücünün zayıflamasına engel olduklarını ancak, şu an görevde bulunanların böyle bir gailesi bulunmadığını söyledi.

“BURADAN PAHALI YAZIYORSA TÜRKİYE’YE GİTTİĞİNDE ARA…”

Yaşanan sorunlara ek olarak bir de ilaç krizinin gündeme geldiğini ifade eden Erhürman, Türkiye’nin ihracat yasağı koymasından dolayı buraya da ilaç gelmediğine tansiyon hastası ve kanser hastalarının ilaç bulamadığına dikkat çekti. Yönetimdekilerin bu konuyu Türkiyeli yetkililere aktarıp sorunu çözmeleri gerektiğini vurgulayan Erhürman, kimsenin böyle bir girişimde bulunmadığına işaret etti. Erhürman, “Sayın Tatar Kıbrıs’ta bulunduğundan daha fazla Türkiye’de geziyor. Ama TC ile temas kurup da ‘Bizi bu yasağın dışına çıkarın’ demek akıllarının ucundan geçmiyor. Buradan pahalı yazıyorsa bari TC’den telefon açsın yetkililere” ifadesini kullandı.

KİŞİ: “2018’DE ATILAN ADIMLARI BU DÖNEMDE DE GÖRMEK İSTERDİK”

Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi de Kıbrıs’ın küçük bir ülke olduğunu ve pandemiden en çok etkilenen toplumların başında gelen ülkelerden olduğunu hatırlattı. Ülkede yaşanan bu sorunlara siyaset kurumunun çare üretebileceğinin altını çizen Kişi, CTP’nin hükümette olduğu 2018 yılında da bir döviz krizi yaşandığını hatırlattı. O dönem atılan adımlar sayesinde toplumun en az derecede bu krizden etkilendiğinin altını çizen Kişi, bu dönemde de aynı adımları görmek istediklerini ancak, UBP zihniyetinin sorunlara ve feryatlara duyarsız kaldığını belirtti.

EFENDİ: LAPTA’DA SORUNLARI ÇÖZECEK OLAN ADRES CTP’DİR

Ziyaretlerde konuşan CTP Lapta Belediye Başkan adayı Emre Efendi ise belediyenin batağa sürüklendiğini, halkın huzursuz olduğunu ve çalışanların birbirine düşürüldüğünü ifade etti. Lapta’yı kurtaracak zihniyetin CTP’de mevcut olduğunu kaydeden Efendi, diğer CTP’li belediyeleri örnek gösterdi ve oradaki hizmetleri Lapta’ya taşıyacaklarını vurguladı.