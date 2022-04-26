Erhürman: "Amcaoğlu'nun söyledikleri ibretlik"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Amcaoğlu'nun anlattıklarının bu ülkeyi yönetmek konusunda kendilerine güvenilmemesinin gerekçesini en açık biçimde ortaya koyduğuna işaret etti.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Sn. Amcaoğlu'nun dün akşam BRT'de katıldığı programda söyledikleri tam anlamıyla ibretlik.

Sn. Amcaoğlu fahiş alkollü içki zammının gümrük gelirlerini ve Fiyat İstikrar Fonu gelirlerini düşürdüğünü, elektrik zammında yanlış hesap yapıldığını açıklıyor. 59 gün boyunca bunları söyleyen/anlatan muhalefet milletvekillerine yalnızca eleştiri yapıyorsunuz, öneri yapmıyorsunuz diyenler şimdi ne diyecekler?

Peki bakan olmadan önce de UBP milletvekili ve eski Maliye Bakanı olan Sn. Amcaoğlu bunları söylerken, iki milletvekilini, Sn. Amcaoğlu ve Sn. Atun'u yan yana getirip söyledikleri birbirine taban tabana zıt şeyler arasından doğrusunu bulma becerisini gösteremeyip ülkeyi kaosa sürükleyen Sn. Sucuoğlu bu durumda yine "hatadan dönmek erdemdir" demekle mi yetinecek?!

59 gündür ülkenin yönetilmemesinin ve ardından yaşatılan maskaralığın yarattığı tahribat nasıl giderilecek?

Sn. Amcaoğlu'nun anlattıkları bu ülkeyi yönetmek konusunda size güvenilmemesinin gerekçesini en açık biçimde ortaya koyuyor!"