ERHÜRMAN: ASKERİ KANTİNLERLE İLGİLİ TALİMAT VERMEDİM

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman haftalık olağan görüşmeleri çerçevesinde bir araya geldi.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Başbakan Erhürman, görüşmede Kıbrıs sorununda ve ekonomide yaşanan son gelişmelerin ele alındığını kaydetti.

25 Eylül’de Cumhurbaşkanı Akıncı’nın BM Genel Kurulu toplantıları nedeniyle New York’a gideceğini hatırlatan Başbakan, burada gerçekleştirilecek görüşmeler neticesinde Kıbrıs konusu ile ilgili durumun daha net ortaya çıkacağını söyledi.

Erhürman, “Cumhurbaşkanının Sayın BM Genel Sekreteri ile görüşmesi ihtimali var. Bu görüşmelerin sonucunda ne ortaya çıkacak, Sayın Genel Sekreter nasıl bir insiyatif alacak, bu konu ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

25’inden önce Cumhurbaşkanı ile bir toplantıları daha olduğunu kaydeden Erhürman, bu toplantının dört parti genel başkanı ile yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı ile iç gelişmeleri de ele aldıklarını belirten Başbakan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın fazilerin artırımı ile ilgili kararının ilk etapta dövize olumlu yansıdığını kaydetti.

Erhürman “İlk etapta bu karar dövizin durumuna bizim açımızdan olumlu yansıdı. Umudumuz bunun biraz daha aşağıya inmesi ve belli bir noktada istikrar kazanması. İstikrar kazanmadığı müddetce bizim özellikle elektrik, akaryakıt fiyatlarında o istikrarı tutturabilmemiz mümkün değil. Bunu defalarca halkımıza söyledik” dedi.

Elektrik fiyatları ile ilgili olağanüstü bir çaba içerisinde olduklarını da belirten Başbakan Erhürman, çeşitli formüller üzerinde çalıştıklarını ancak petrol fiyatlarının dolar ile birlikte yükseldiği sürece fiyat ayarlaması yapmama gibi bir şansları olmadığını söyledi.

Başbakan Erhürman, Askeri kantinler konusunda da açıklama yaptı.

Başbakan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ile 15 günde bir biraraya geldiklerini, bu görüşmelerde Marketciler Birliği’nin kendisine ilettiği sıkıntıları Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’na ilettiğini ancak dünkü toplantıda bu konunun gündeme gelmediğini kaydetti.

“Başbakan talimat verdi” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Başbakan Erhürman, “Kaldı ki, Kolordu Komutanlığı’na bağlı bir kantinde bir ilan asılmış. Benim Kolordu komutanı ile bu konuda herhangi bir görüşmem olmadı” dedi.

BRT