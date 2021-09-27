Erhürman: "Başbakanlık icraat değil, üzüntü makamına dönüştü"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Özgür Gazete’de Ali Kişmir’in hazırlayıp sunduğu ‘Soru-Yorum’ programına konuk oldu ve Başbakanlığın icraat değil, üzüntü makamına dönüştüğünü vurguladı. Azınlık Hükümeti’nin ne yaptığının farkında bile olmadığını vurgulayan CTP Lideri Erhürman, Ersin Tatar’ın uluslararası arenadaki tezlerinin toplumun zamanını çalmaktan öteye gitmediğine dikkat çekti. Gerçekçi olmayan bir şey üzerinden politika yapılamayacağını da kaydeden Erhürman, tarihte bu kadar kötü bir ‘hükümetin’ görülmediğini dile getirdi.

ERHÜRMAN: TOPLUMUN ZAMANINI ÇALIYORLAR

Ersin Tatar’ın uluslararası arenadaki politikasının bizi hiçbir yere götürmeyeceğinin açık olduğunu vurgulayan Erhürman, kapsamlı çözüme dair adım atılmasının şu an zor olduğunu ifade etti. Uluslararası konjonktürde durumların değişmediği sürece, herhangi bir gelişme yaşanmasının zor olduğuna dikkat çeken Erhürman, iki liderin inisiyatifinde bir şey olmayacağının artık görüldüğünü söyledi. Kendileri açısından temel endişenin var olan durumun devam edeceği yönünde olduğunu dile getiren Erhürman, gerçekçi olmayan bir şey üzerinden toplumun zamanının çalındığını belirtti.

“TEZLERİ DÜNYA’DA KABUL GÖRMEDİ”

Uluslararası arenadaki bütün ilişkilerde zedelenme olduğunu vurgulayan Erhürman, çok açık bir şekilde söz konusu durumun görüldüğünü ifade etti. “Bizim derdimiz Dünya’ya açılmadır. Ersin Tatar’ın yarattığı tez ise bir yerden alıp daha da geriye götürme gibi endişe uyandırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor” diyen Erhürman, iki devletlilik tezinin Dünya’da kabul görmeyeceğini ifade etti.

“CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI, MECLİS’İ TANIMIYOR”

Ersin Tatar’ın kapsamlı bir rapor sunacağını söylediğini belirten Erhürman, Meclis’te bu ‘kapsamlı rapordan’ kimsenin haberinin olmadığını söyledi. “Siz Cumhurbaşkanlığı makamı olarak bu Meclis’i tanımıyorsunuz” diye konuşan Erhürman, Meclis’in itibarının da yerle bir edildiğini kaydetti. Ersin Tatar’ın kendi istediği şeyleri bir kağıda yazıp sadece Türkiye ile istişare ettiğine dikkat çeken Erhürman, Meclis’in itibarının tarihte bu kadar yerlerde sürünmediğini dile getirdi.

“SİYASİ YAPI İÇERİSİNDE İSTİKRAR SAĞLANMALI”

Azınlık Hükümeti’nin tek gündeminin kurultay olduğuna dikkat çeken Erhürman, siyaseti bir şey yapmak için değil bir şey olmak için yaptıklarını dile getirdi. Siyasi yapı içerisinde istikrarın sağlanması gerektiğine de vurgu yapan Erhürman, memleketin daha da fazla kaybedecek zamanının kalmadığını belirtti. Gençlerin göç yollarına düştüğünü söyleyen Erhürman, toplumun öfkesinin giderek arttığını kaydetti.

“TOPLUMUN GAİLESİNİ ÇEKMİYORSUNUZ”

Kıbrıs Türk halkına karar verme şansının verilmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin pandeminin en yüksek döneminde bile kurultay için meyhane toplantıları yaptığını söyledi. Azınlık Hükümeti’nin Anayasa’yı da ihlal ederek erken seçime gitmediğini belirten Erhürman, söz konusu durumun ülke tarihine kara bir leke olarak geçtiğini kaydetti. Böyle bir kriz döneminde bile istihdamlar ve vatandaşlıkların da devam ettiğini söyleyen Erhürman, “Bu kriz döneminde bile bunları yapıyorsan, demek ki bu toplumun gailesini çekmiyorsun” dedi.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR”

Ülkede eğitim krizinin de yaşandığına vurgu yapan Erhürman, eğitimde fırsat eşitsizliğinin olduğuna dikkat çekti. Fırsat eşitsizliği açığının ne zaman kapatılacağının da bilinmediğini ifade eden Erhürman, “Çocuklar kendi haline terkedilmiştir. Plan ve program eğitim konusunda da ne yazık ki yoktur” dedi. Yapılan uygulamalarla Azınlık Hükümeti’nin şimdiden toplumu böldüğünü kaydeden Erhürman, sosyal sıkıntı alanlarının yaratıldığını belirtti. Erhürman, sağlık pandemisinin, eğitim pandemisine de dönüştüğünü dile getirdi. Azınlık Hükümeti’nin KIBTEK’te bir ihaleyi yapmayı bile beceremediğini ifade eden Erhürman, “Bu tuhaflık Tanzanya’da yaşansa hükümet istifa ederdi” dedi.

“KENDİNİZE GÜVENİLMEMESİ İÇİN ELİNİZDEN GELENİ YAPIYORSUNUZ”

Başbakanlık makamının icraat makamı değil, üzüntü makamına dönüştüğüne dikkat çeken Erhürman, halkla dalga geçmeye devam edildiğini söyledi. “Siz Dünya’da kendinize güvenilmemesi için ne gerekiyorsa yapıyorsunuz” diye konuşan Erhürman, iade edilen 40 bin doz aşıyla ilgili de yorumda bulundu. Erhürman, “Başka ülkeler aşıya ulaşmakta sıkıntı yaşarken, 40 bin doz aşıyı iade ederken yüzünüz kızarmadı mı?” diye sordu. Yüksek öğretimde gelecek olan öğrencilere bu aşıların kullanılabileceğini ifade eden Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin tek odak noktasının kurultay olduğunu söyledi.

“NE YAPTIKLARININ FARKINDA DEĞİLLER”

UBP’de her kafadan bir ses çıktığını kaydeden Erhürman, seçimle ilgili her şeyin UBP kurultayından sonra şekilleneceğini ifade etti. Bu hükümetin erken seçim hükümeti olarak kurulduğunu belirten Erhürman, Azınlık Hükümeti’nden bir şey beklemenin ‘ölü gözünden yaş beklemek’ olduğunu ifade etti. Erhürman, “Ne yaptıklarının farkında değildirler. Ben tarihte böyle bir UBP hükümeti de görmedim bugüne kadar. Tarihte böyle kötü bir hükümet görülmedi” diyerek sözlerine son verdi.