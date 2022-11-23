Erhürman: “Basın özgürlüğü ikliminin bilinçli şekilde zehirleniyor olması tehlikeli bir şeydir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, basın özgürlüğü ikliminin bilinçli bir şekilde zehirlendiğini savunarak, bunun tehlikeli bir şey olduğunu kaydetti. İnternet üzerinden yayın yapan bir programa konuk olan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, basınla ilgili “didiklenme hali” olduğunun dile getirdi.
“Adına hükümet denilen yapı seçim hesaplarıyla hareket ediyor” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bu şekilde yönetilmeyi kendine layık görmediğini anlattı. Önümüzdeki seçimlerde bir tepkinin ortaya koyulacağını sokakta gördüğünü belirten Erhürman, “Bu seçim döneminde sokaktayız ve görüyorum; herkesin her şeyi fark ettiği bir dönemi yaşıyoruz” dedi. Erhürman, yurttaşların, her şeyin farkında olduğunu da söyledi.
-“Basın üzerindeki en büyük tehlike budur”
Hiçbir gazetecinin, "Nasılsa beraat ederim, evim aransa da bu davaya dönüşmez'" düşüncesiyle hareket etmediğini belirten Erhürman, “Bunların yapılması bile sizin üzerinizde yeterli baskıyı oluşturur. Bir süre sonra siz kendi yayınlarınıza oto sansür uygulamaya başlarsınız, basın üzerindeki en büyük tehlike de budur. Ama bu dönemde hızla bunlar yapılıyor. Denizci olayını gerçekten anlamış değiliz şu an. Bu sadece basının üzerinden bir baskı gibi algılanıyor, ki öyleyse bu söylediklerim geçerli. Basın özgürlüğü ikliminin bilinçli şekilde zehirleniyor olması tehlikeli bir şeydir” ifadelerini kullandı.