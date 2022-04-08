Erhürman: “Beldedeki insanlara danışılmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümeti eleştirerek, yapılan hatalardan dolayı memleketin ‘darmadağın edildiğini’ iddia etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Erhürman, “Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısının” antidemokratik yöntemle hazırlandığını savundu.

Erhürman, Türkiye ile imzalanacağı söylenen ekonomik protokolü muhalefet olarak görmek istediklerini de ifade etti.

“BELEDİYE BAŞKANLARIYLA BİLE GÖRÜŞMEDİLER”

Belediye sayılarının azaltılmasıyla reformun aynı şey olmadığını belirten Erhürman, hükümette oldukları her dönemde reform hakkında çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Kategorik olarak sayının azaltılmasına karşı tavır sergilemediklerini söyleyen Erhürman, kriterlerin önemine işaret etti. Söz konusu reformun olması gereken usulle ele alınması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, yapılan çalışmalarda belediye başkanlarıyla bile görüşülmediğini savundu.

Kendileriyle de görüşülmediğinin altını çizen Erhürman, “İnsanlara danışmadan, konuşmadan, belediyenizi kapatıyorum diyorsunuz. Bu insanlarla en azından konuşun” dedi.

Geçtiğimiz akşam gerçekleşen komite toplantısına da değinen Erhürman, “Belediye çalışanlarını komiteye de çağırmayacaklarmış, sabah 10.00’dan 14.30’a kadar 4 buçuk saat orada bekledik. Hiçbir şeyden haberimiz olmadan bekledik. 15.30’da komiteye girdik. Aniden komite başkanı toplantıyı kapatıyor. 10 dakika ara diyor 2 saat gelmiyor” diye konuştu.

Çoğunluğa sahip olanın ne isterse yapamayacağını söyleyen Erhürman, Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın “antidemokratik yöntemle” hazırlandığını savundu.

Komite toplantısının da “anti demokratik bir şekilde” gerçekleştiğini ileri süren Erhürman, “Komite Başkanı talimat almış belli ki, o çalışmayı geçirecek” dedi.

‘Belediyelerde, elektrikte ve alkollü içkide hatanın yapılması durumunda, geri dönüşü olamayacağını’ söyleyen Erhürman, hükümetin, önerileri dikkate almadığını savundu.

Her şeye rağmen ön yargısız davranmaya çalıştıklarını dile getiren Erhürman, “Umarım salı günü kuracağımız diyalog bizi akıl yoluna taşır. Bu iş bize göre bu şekilde yapılmaz” dedi.

Bir belediyenin sınırları değişeceği zaman, söz konusu beldedeki insanlara danışılması gerektiğine dikkat çeken Tufan Erhürman, bu işlerin dayatmayla olamayacağını kaydetti.

Tufan Erhürman, “Hasbelkader 24 milletvekili çıkarttılar diye, faşizan bir anlayışla bu işleri yapabileceklerini zannediyorlar” diye konuştu.

Hükümetin her şeyi alelacele yaptığını savunan Erhürman, “Hesapsız, kitapsız zam, hesapsız kitapsız geri alma. Böyle bir şey görülmedi. Her gelen bir öncekini aratıyor. Öyle bir yapı var karşımızda. Herkesi birbirine düşürüyorlar” dedi.

“LİYAKATIN DA OLMADIĞI ATAMALARDAN BELLİ OLUYOR”

Alkollü içkinin, yanında bir sürü sektörü beraberinde götürdüğünü belirten Erhürman, içkinin ekonomideki yerinin görmezden gelinemeyeceğini vurguladı.

“Ezberlere konuşmaktan artık herkes vazgeçsin” diye konuşan Erhürman, liyakatin olmadığının atamalardan belli olduğunu savundu.

Elektrikte, alkollü içkide, yerel yönetimlerde yapılan hataların protokolde yapılmaması gerektiğinin altını çizen Erhürman, imzalanacağı açıklanan metnin kendileriyle paylaşılıp fikri alışverişinde bulunulması gerektiğini söyledi.

Erhürman, şunları kaydetti:

“En kritik nokta, bunun dönüşü yok. Sorun şurada; ana muhalefet olarak bu metni görmek istiyoruz. Ekonomik örgütler de görsün. Öneri istemiyorsunuz, kimseye bir şey sormuyorsunuz. Gittiniz imzaladınız toplu iş sözleşmesini, ‘bizim hukukumuza uymaz’ dedik. Sonra verilmiş söz orada dururken, yerel yönetimler reformunda verdiğiniz sözün tersini verdiniz. Çalıştığınıza da inanmıyorum. Siz Maliye ve Kıb-Tek’ten sorumlu olan bakanınızla elektrik fiyatlarının nasıl düşürüleceğini bile konuşmadınız”

Asıl meselenin, protokolün ne içerdiği olduğunu söyleyen Erhürman, “Ankara’dan gelen para 2018’den beri yüzde 50’nin üzerine hiç çıkmadı. ‘Yeter ki imza töreni olsuna’ geldi iş. İsterse bir kuruş gelmesin, yeter ki o imza töreni yapılsın. Mesele imzaladığınız protokolü hayata geçirmektir. Burada hata yaparsanız, dönemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.