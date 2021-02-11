Erhürman: "Belediyeler Birliği, meşruluk krizi yaşamaktadır"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Belediyeler Birliği’nin meşruluk krizi yaşadığını savundu.

CTP’den yapılan açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de Corona salgını dolayısıyla zor günlerden geçtiği belirtilerek, “Bu zor günlerin aşılmasında toplumsal dayanışmaya ve yardımlaşmaya inancımız sonsuzdur” denildi.

Corona salgınıyla mücadelede, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma noktasında yerel yönetimlere önemli görevler düştüğüne dikkat çekilen açıklamada, CTP’nin, belediyelerin bu süreçte aktif ve verimli çalışmasının öneminin bilincinde olduğu ifade edildi.



Bu verimli çalışmanın tüm belediyelerin dayanışma ve birlik duygusuyla harekete geçmesiyle mümkün olduğu kaydedilen açıklamada, “Ancak üzücü olan şudur ki, Belediyeler Birliği’nde bu dayanışma, birlikte çalışma duygusu maalesef Mahmut Özçınar’ın siyasi tavırlarından dolayı zedelenmiştir” ifadeleri kullanıldı.“Öyle ki, Belediyeler Birliği’nin yönetiminin bugün meşruluk krizi yaşadığı açık bir şekilde ortadadır” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:“Biz toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir kitle partisi olarak gerek Mahmut Özçınar’ı gerekse Divan Başkanı olarak görev alan Nidai Güngördü’yü, toplumsal hassasiyetleri ve belediyelerin birliğini dikkate alan meşru bir zemine ve siyasete davet etmeyi kamuoyunda kendimize görev biliriz.”