“Yerel yönetimler reformu”na dair toplantıya ara veren CTP Milletvekilleri, basına açıklamalarda bulundu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, reformun “tırnak” içinde kalmaya devam ettiğini, hükümetin “gerekirse sabaha kadar komite toplantısı devam etsin, bu metin geçsin” çabası içerisinde olduğunu ifade etti.

Daha önce 13 – 14 belediyeden bahsedildiğini, şimdi 18 belediyeden bahsedildiğini ancak her halukarda 10 belediyenin tablo dışında kalacağını ifade eden Erhürman, “Kapatılmasını planladıkları belediyelerin başkanları burada yok, halka soran da yok. Ve biz bu komitede, o insanların akıbetine karar vermeye çalışıyoruz. Bu nasıl bir demokratik işleyiştir?” diye sordu.

“Kapatılacak olan belediyelerin personellerini kaos bekliyor”

Erhürman, “Siz istediğiniz kadar metin düzeyinde işçileri güvence altına almaya çalışın, uygulama aşamasına gelindiğinde, kapatılacak olan belediyelerin personellerini çok bir kaos beklemesi muhtemel” dedi.

Belediye başkanlarının ve sendikaların toplantıya alınmadığını yineleyen Erhürman, “bu metin, bugün bu haliyle geçerse, bizi çok ciddi bir kaos bekliyor. Biz belediye başkanlarını, sendikaları, ana muhalefeti dinlemeyiz diyorlar. Seçimde nerede ne kazanırız hesabıyla ülkenin geleceği, belediyelerin akıbeti belirlenmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

“Akıl yolu, belediye başkanları ve sendikaları da dinleyecek şekilde toplantının yarına ertelenmesidir”

Erhürman, “Akıl yolu, mantık yolu, demokrasi yolu, belediye başkanlarını ve sendikaları da dinleyecek şekilde toplantının yarına ertelenmesidir. Biz CTP Milletvekilleri olarak mücadeleye devam edeceğiz. Bu mücadele burada bitmez. Genel Kurul safhasındaki mücadele çok daha sert olacaktır” şeklinde konuştu.