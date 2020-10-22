Erhürman: “Bu ülke beş yıl boyunca bu şekilde yönetilemez. Şimdiden söyleyelim...”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Erhürman, Halkın Partisi’nin (HP) istifa kararını açıklamasının ardından bozulan hükümette Başbakanın da istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerektiğini yineleyerek “Derhal bakanlardan birine (doğrusu başbakan yardımcısına) vekalet bırakacak ve istifasını Cumhurbaşkanı'na sunacak” ifadelerini kullandı.

CTP Genel Başkanı Erhürman, yeni hükumet kuruluncaya kadar bir Başbakan Vekili'nin başkanlığında günlük/cari işleri yapacak bir Bakanlar Kurulu’nun görev yapması gerektiğine de vurgu yaptı.

Erhürman, “Cumhurbaşkanı’nın bir Başkanı olan Bakanlar Kurulu’na kendi talebi üzerine başkanlık etmesi başka bir şey, Cumhurbaşkanı’nın aynı zamanda Başbakanlık görevi de yapması çok başka bir şey” olduğunu dile getirerek ikincisinin hukuken kesinlikle mümkün olmadığını aktardı.

Erhürman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bunu iki gün önce Meclis'te yapılan toplantıda da söyledik. Ülkede on binlerce işsiz insan, binlerce kapalı iş yeri, sevdiklerinin sağlığından, çocuklarının eğitiminden endişeli insanlar varken bizi bir de gereksiz hukuki tartışmalara boğmayın dedik. Ama belli ki yine duyan, anlayan yok. Belli ki yine kafalar başka hesaplarla meşgul. Bu ülke beş yıl boyunca bu şekilde yönetilemez. Şimdiden söyleyelim...”