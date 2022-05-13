Erhürman: "Bu yöntemle göreve gelen kabineden, hiçbir hayır gelmez"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu yöntemle göreve gelen kabineden hiçbir hayır gelmeyeceğini vurguladı. Böyle bir tuhaflığın dünyanın hiçbir yerinde görülemeyeceğinin altını çizen Erhürman, söz konusu zihniyetin demokrasiyle ilgili vizyonlarının da buraya kadar olduğunu belirtti. Kurulan hükümetin meşruiyet sorununun olduğunu yineleyen Erhürman, meşru olmayan bir hükümete nasıl muhalefet yapılırsa, öyle muhalefet yapacaklarını kaydetti. Kıbrıs Genç TV’de Nazar Erişkin’in sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu memlekette siyasetin mahkemede yapılmadığını ifade etti.

ERHÜRMAN: BU OYUNUN KAZANANI YOKTUR

Hükümet kurma görevinin kendilerine verilmesi tartışması varken, diğer taraftan hükümetin zaten kurulmuş olduğunu vurgulayan Erhürman, UBP-DP-YDP hükümetinin zaten hazırda olduğunu ifade etti. Bu bir oyunsa, bunun bir kazananının olmadığını belirten Erhürman, “Burada UBP kaybetti. Kıbrıs Türk siyasi tarihinde çok önemli bir kayıp yaşıyoruz. Sandalye oyunu gibi bu işler” diye konuştu. Karşılarındaki zihniyetin ne yapacağının değil, ne olacağının önemli olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Kimin ne olduğu, kimin müsteşar olacağı tartışılıyordur muhtemelen” dedi. Sayın Faiz Sucuoğlu’nun, Sunat Atun’u görevden ‘aldıramadığını’ hatırlatan Erhürman, Sayın Olgun Amcaoğlu’nun Maliye Bakanlığı’ndaki kısa süresinde yaptığı eleştirileri anımsattı.

“BÖYLE BİR TUHAFLIK HİÇBİR YERDE GÖRÜLEMEZ”

Erhürman, “Sayın Olgun Amcaoğlu, KIBTEK’teki sorunlar mali değil, idaridir demişti. Zam yapılması ekonomik akla aykırıdır dedi. Yakıt değişim ücreti suçtur dedi. Hukuka aykırıdır bu yapılan demişti. Bizim söylediklerimizin bir buçuk kat fazlasını eleştirdi. Şimdi Olgun Bey de Sunat Bey de kabinede” diye konuştu. Kurulan hükümetten hiçbir ‘hayır’ beklemediğine dikkat çeken Erhürman, bu yöntemle göreve gelen kabineden hayır gelmeyeceğinin altını çizdi. Erhürman, UBP Genel Başkanı’nın, Sayın Sunat Atun’u görevden alamadığı için istifa etmek zorunda kaldığını kaydetti. Tüm bunlara rağmen Sayın Sucuoğlu hâlâ parti başkanıyken Sayın Sunat Atun’un kabineye girdiğini ifade eden Erhürman, böyle bir tuhaflığın hiçbir yerde görülemeyeceğini vurguladı.

“DEMOKRASİYLE İLGİLİ VİZYONLARI BURAYA KADAR”

Hiçbir UBP’linin de yaşananları normal karşılamadığını kaydeden Erhürman, UBP’ye oy veren insanların da yaşananları kabul edemediğini dile getirdi. Faiz Bey’in, kurultay iradesine sahip çıkmak gibi meselesi olmadığını belirten Erhürman, “Kişisel bir inat ettim sonra geri çekildim diyor. Siz kurultayınızın iradesine sahip çıkmadınız. Size oy verenlerin iradesine sahip çıkmadınız” dedi. Erhürman, söz konusu zihniyetin demokrasiyle ilgili, varoluş mücadelesiyle ilgili vizyonlarının buraya kadar olduğunu vurguladı. Erhürman, “Halk çok net olarak bir şeyi görsün. Her şey aşikar yaşandı. Bu saatten sonra herkes buna bakacak ve karar verecek. Bugüne kadar müdahale var mı yok mu hep tartışıldı. Tahsin bey bu açıklamaları bitirdi. Türkiye Cumhuriyeti Sayın Sucuoğlu ile çalışmak istemiyor dedi. Yalanlanmadı ve bitti. Müdahale vardır” dedi.

“KURULAN HÜKÜMETİN MEŞRUİYET SORUNU VAR”

Kurulan hükümetin meşruiyet sorunu olduğunu dile getiren Erhürman, kurulan hükümetin gerekçesinin de demokratik bir gerekçe olmadığını kaydetti. Hükümet oldukları dönemde kabine listesine Türkiye ile paylaşmanın akıllarına bile gelmediğine vurgu yapan Erhürman, “Normal prosedürde aklınıza gelir mi? Bizden sonra Sayın Ersin Tatar ile başladı kabine listeleri elçiliğe gönderiliyor. Sürekli olarak UBP milletvekilleri orası üzerinden buradaki siyaseti dizayn etmeye çalışıyor” diye konuştu. “Buradaki müdahale, kendilerinin zeminini hazırladıkları bir şey” diye konuşan Erhürman, doğru zeminde iyi ilişkilerin önemine işaret etti. Yaşananları normalleştirmeyeceklerini belirten Erhürman, kendi gözlerinde bu hükümetin meşru bir hükümet olmadığını dile getirdi.

“MEŞRU OLMAYAN HÜKÜMETİN ÖNÜNDE ‘DİKENSİZ GÜL BAHÇESİ’ YOK”

Bu saatten sonra, bu hükümet meşruymuş gibi bir muhalefet sergilemeyeceklerini belirten Erhürman, meşru kabul edilmeyen bir hükümete muhalefet nasıl yapılırsa, öyle muhalefet yapacaklarını vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokolle ilgili de konuşan Erhürman, “Belli ki TC, Sayın Faiz Sucuoğlu görevde olduğu süre içinde göndermeme gibi bir tavır geliştirdi. Ünal Bey güven oyu aldıktan sonra gelecek. Biz de içinde ne yazdığını göreceğiz” diye konuştu. Meşru olmayan hükümetin önünde ‘dikensiz gül bahçesi’ olmadığının altını çizen Erhürman, söz konusu hükümetin ülkeyi, dikenli bir yola sürükleyeceğini vurguladı. Erhürman, “Beni hiç ilgilendirmez bu kabinede kimlerin olduğu. Bu hükümet gayrı meşrudur. Ben bu yapıya hayırlı olsun demeyeceğim” diye konuştu.

“BAŞKANLIK SİSTEMİ OLSUN DİYEN BİRÇOK KİŞİ EZBERE KONUŞUYOR”

Erhürman ayrıca, artık bu kabinenin Ünal Bey’in kabinesi olmadığını da kaydetti. Başkanlık sistemi olsun diyen birçok kişinin ezbere konuştuğuna dikkat çeken Erhürman, “Başkanlık sistemine dair iki paragraf okumadan konuşuyorlar” dedi. Son dönemde yaşananların başkanlık sisteminde yaşansaydı, bunun sonucunda ne olacağını soran Erhürman, bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde başkanlık sistemi olmasına rağmen koalisyon olduğunu hatırlattı. Başkanlık sistemine geçmenin çok ciddi bir Anayasa değişikliği gerektirdiğine dikkat çeken Erhürman, referanduma gidilmesini de gerektirdiğini ifade etti. Erken seçime kesin gözüyle bakan Erhürman, “Yerel seçim de öyle ya da böyle olacak. Erken seçimden başka çare yok” dedi.

“BU MEMLEKETTE SİYASET, MAHKEMEDE YAPILMAZ”

Yüksek Mahkeme’ye çağrıda bulunan Tufan Erhürman, “İki şey netleşsin. Çok iyi anlıyorum Yüksek Mahkememizi ama artık Yüksek Mahkeme hiçbir organa bırakmasın seçim tarihini. Dört yılda bir seçim yapılır diyor Anayasa. O zaman çıkacak YSK hiç karar beklemeksizin ve duyuracak. Bu zihniyetin Anayasa’yı ihlal konusunda nasıl davrandığı ortada” dedi. Bu memlekette siyasetin mahkemede yapılmadığını vurgulayan Erhürman, siyasetin fikirlerle ve görüşlerle yapıldığını ifade etti. Bu ülkenin sağa oy vereninin de sola oy vereninin de meyhanede de kahvede de buluştuğunun altını çizen Erhürman, kimsenin bunu bozamadığını, bundan sonra da bozamayacağını vurguladı. Erhürman, “Boşuna uğraşmasınlar. Bunun bozulmasına izin vermeyiz. Makamlarda oturanlar her zaman bilecekler ki makamda oturuyorsanız size gelen eleştiriye tahammül edeceksiniz. Siyasete girdim gireli duymadığım şey kalmadı. Madem ki girdiniz, demokrasi sizin tahammüllü olmanızı gerektirir” diye konuştu.