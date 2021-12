Erhürman: “Bu zihniyet 5 yıl daha sürerse, memleket yaşanamaz hale gelecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu zihniyetin 5 yıl daha devam etmesi durumunda memleketin yaşanamaz hale geleceğine dikkat çekti. Memleketin her gün biraz daha geriye gittiğine vurgu yapan Erhürman, “Memleket savaş alanına döndü hala daha birileri ‘ben iktidara geliyorum’ diyor. Bu halk eziyet çekmekten zevk almıyor” diye konuştu. Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) KIB-TEK’te dikili tek bir ağacının olmadığına dikkat çeken Tufan Erhürman, KIB-TEK’teki santrallerin hepsinin CTP döneminde alındığını hatırlattı.

CTP Lideri Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Cengiz Topel Hastanesi’ni, Lefke esnafını ve Doğancı Köyü’nü ziyaret etti. CTP heyeti ziyaretlerinde halkın sorunlarını dinlerken, çözüm önerilerini de paylaştı. Erhürman ve CTP heyetine Lefke bölgesinde yoğun ilgi gösterildiği dikkat çekti.

“MEMLEKET HER GÜN BİRAZ DAHA GERİYE GİDİYOR”

Tufan Erhürman, içinde bulunduğumuz süreçte ülkenin bir numaralı sorununun ekonomi olduğu üzerinde durdu. Memleketin her gün biraz daha geriye gittiğine vurgu yapan Tufan Erhürman, her vatandaşın bu olumsuz durumu evinin içinde hisseder duruma geldiğinin altını çizdi. Bu ülkede döviz krizinin ilk defa yaşanmadığı ifade eden Erhürman, 2018’de yüzde 29 enflasyon olduğunu, sterlinin TL karşısındaki değer kazancının da yüzde 32’yi bulduğunu hatırlattı.

“HAYAT PAHALILIĞINI DA DONDURMAYA ÇALIŞTILAR”

Söz konusu dönemde Türkiye’den de ciddi anlamda para gelmediğini dile getiren Tufan Erhürman, kamu çalışanına, özel sektör emeklisine ve sosyal yardım alanlara yüzde 34 hayat pahalılığı verdiklerini kaydetti. Daha da ileri giderek “Göç yasasıyla” kamuya girenlere ise yüzde 37 hayat pahalılığı verdiklerine işaret eden Erhürman, 15 ay içerisinde asgari ücrete yaptıkları zammın da yüzde 45’i bulduğunu vurguladı.

Tufan Erhürman, UBP’nin ise verilen hayat pahalılığını da kesmeye çalıştığını fakat mahkemeye giderek buna izin vermediklerini belirtti.

Erhürman, UBP’nin 2021’de hayat pahalılığını dondurmaya çalıştığını da hatırlatırken, bunun gerçekleşmesine de izin vermediklerini söyledi.

“GKK MAAŞLARI DA YEREL BÜTÇEDEN ÖDENMİŞTİ”

Dörtlü koalisyon döneminde, 334 milyon TL GKK maaşlarını da yerel bütçeden ödediklerini kaydeden Erhürman, artı 54 milyonla da seneyi kapattıklarını vurguladı.

Konuşmalarında her şeyin döviz üzerinden hesaplandığını belirten Erhürman, bir tek gelirlerin TL üzerinden olmaya devam ettiğini yineledi.

“KIBRISLI RUMLAR İLE KIBRISLI TÜRKLER’İN ALIM GÜCÜ ARASINDA UÇURUM OLUŞTU”



CTP Lideri Erhürman, Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin alım gücü arasında her gün biraz daha uçurumun oluştuğuna dikkat çekerek, “3 milyar 250 milyon TL’lik protokol imzaladılar. Bugün itibarıyla 950 milyon TL geldi. Yani yüzde 29’u geldi. 116 milyon TL de yerel kaynaklardan GKK maaşları ödendi” diye konuştu.Türkiye’nin ilaç eksikliğinden dolayı ihracat yasağı koyduğuna vurgu yapan Erhürman, KKTC’nin de o yasak içine koyulduğunu söyledi ve ecza depolarında ilaç sıkıntısı yaşandığını belirtti.

“TÜRKİYE’DEN PARA FALAN GELDİĞİ YOK”

UBP hükümetinin, Türkiye ile konuşup da “KKTC’yi ihracat yasağının içinden çıkarın” dahi diyemediğini vurgulayan Erhürman, şöyle devam etti:

“Türkiye’den para falan geldiği yok. Biz sol partiyiz. Biz yurttaşın alım gücünü korumayı hedefliyoruz. Gerekirse maliye girer yükün altına ama yurttaşımızı sokmayız. Biz hükümete geldiğimiz zaman madem ki her şey döviz üzerinden, o zaman gelirlerimizin de bunlar üzerinden olması lazım.”

Aksi taktirde halkın alım gücünün korunamayacağını ifade eden Erhürman, memlekette yüzde 30 genç işsizlik olduğuna vurgu yaptı.

“UBP’NİN BİR DİKİLİ AĞACI BİLE YOK”

UBP hükümetlerinin KIB-TEK’i yüz milyonlarca lira zarara soktuğunu anlatan Erhürman, “İçinde bulunduğumuz koşullarda ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Biz ne yaptık UBP ne yaptı, onu anlatıyoruz. Elektrik kurumunda kaç tane santral varsa her biri CTP döneminde alınmıştır. UBP’nin bir dikili ağacı yoktur” dedi.

“BOLİBİF 14 LİRA OLDU DİYE SAYIN TATAR YERİNDEN ZIPLIYORDU, ŞİMDİ GIKLARI ÇIKMIYOR”

Tufan Erhürman, önümüzdeki 5 sene boyunca, son 3 senede yaşananların devam etmesi durumunda, bu memleketin yaşanamaz bir memlekete döneceğine dikkat çekerek, “Sayın Ersin Tatar 2018’de bolibif 14 lira oldu diye yerinden zıplardı. Şimdi gıkları çıkmıyor” diye konuştu.

Akaryakıt istasyonlarında akaryakıt olmasının artık haber haline geldiğine vurgu yapan Erhürman, “Benzin fiyatları artık beş günde bir belirleniyor. Buna rağmen benzin bulamıyoruz. Memleket savaş alanına döndü hala birileri ben iktidara geliyorum diyecek. Bu halk mazoşist mi? Zevk mi alıyor eziyet çekmekten?” diye sordu.

CTP olarak çok iyi bir kadroyla yola çıktıklarına değinen Erhürman, “Ekonomi alanından gelen, sağlık alanından gelen çok sayıda insanımız vardır. Biz daha önce yaptıklarımızdan da daha iyisini yapacağımızı düşünüyoruz” diye ekledi.