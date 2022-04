Erhürman: "Bunların hiçbiri ekonomik akıl üzerinden üretilen kararlar değildir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin şimdi ya mesajı alacağını ya da bu halkın karşısında duramayacağını savunarak, insanların artık, sabrının ve öfkesinin taştığını belirtti.

Erhürman, “24 vekiliniz var, yapacaksanız bu işi, buyurun yapın. Yapamayacaksanız çekin gidin, bulunmaz Hint kumaşı değilsiniz. Bu halk alternatifi yaratır” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Erhürman, Haberatör Web TV’de soruları yanıtlayarak, “memleketin yangın yerine döndüğünü”, hükümetin ise hala atamalarla uğraştığını öne sürdü.

“KIBRIS TÜRK HALKI UZUN SÜREDİR ANLAYIŞLI VE SABIRLI DAVRANDI”

Uzun süredir Kıbrıs Türk halkının büyük bir sabır gösterdiğini ifade eden Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, dünyadaki gelişmeleri izleyen bir halk olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının sabırlı ve anlayışlı davrandığını ama bu süreç içerisinde hükümette olanların yaptıklarını da izlediğini belirten Erhürman, şöyle devam etti:

“Neler pandemiden kaynaklanıyor, neler ülkeyi kötü yönetmekten ya da ekonomik akıldan yoksun olmaktan kaynaklanıyor. Bunları ayrıştırabilecek bir akla ve bir zekaya sahip bir halkımız var. Son dönemde Kıbrıs Türk halkı söylenenlerin tersinin yapıldığını izliyor.”

“Elektrik zammının bu kadar okkalı olmasının sebebinin UBP hükümetlerinden dolayı” olduğunun görüldüğünü iddia eden Erhürman, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı, yıllardır yaşamadığı bir alım gücü düşmesi, bir öfke ve tepki biriktiriyor bir süreden beridir. Biz de bu öfkeyi Meclis’te yansıtıyoruz. Bu hükümetlerin özelliği üç maymunu oynamak. Böyle olduğu için de Kıbrıs Türk halkı sahneye çıktı. Biriktirdiği öfkesini bir bütün olarak ortaya koydu.”

“KIBRIS TÜRK HALKI UMUDU DOĞURDU”

Erhürman “Hükümet şimdi ya mesajı alacak ya da bu halkın karşısında duramayacak. İnsanların artık sabrı taştı, öfkesi de taştı. Dün o sahada biz şunu gördük, zaten umut yok memlekette diyenler var. Bugün Kıbrıs Türk halkı orada umudu doğurdu. Umut tohumlarını ekti oraya ve umut tohumları yeşerecek” ifadelerini kullandı.

“BİR ŞEY SÖYLEYİP DE TAM TERSİNİ YAPMAK, BU ARKADAŞLAR İÇİN ALIŞKANLIK OLDU”

Bugün yaşanan sıkıntıların, kamu çalışanını da özel sektör çalışanını da çiftçiyi de işletmeleri de vurduğunu dile getiren Erhürman, şunları belirtti:

“Bölerek yönetmeye kalkarsanız, bunu da başaramayacağınızı gösterdi Kıbrıs Türk halkı. Sendikaların her renginden insanlar vardı. Özel şirketler çalışanlarıyla oradaydı. Ekonomik örgütlerin de gözlerini kulaklarını açması lazım. Bu toplumun bütün kesimleri biz böyle yönetilmeyi hak etmiyoruz diyor.”

“Bir şey söyleyip de tam tersini yapmak, bu arkadaşlar için alışkanlık oldu” diyen CTP Genel Başkanı Erhürman, halkın alım gücünün her gün biraz daha düştüğünü fakat hükümetin bakan atamalarına, müsteşar atamalarına devam ettiğini savundu.

“Siz istikrara bu kadar önem veriyordunuz da 15 günde bakanı niye görevden alıyorsunuz?” diye soran Tufan Erhürman, hükümetin sorunlara konsantre olmadığını ileri sürdü ve bu kadar sorunun içinde bir de ‘belediye reformunun’ konuşulduğunu kaydetti.

“ANAYASA’YI İHLAL EDECEĞİNİ KÜRSÜDEN SÖYLEYEN BİR BAŞBAKANLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Anayasa’yı ihlal edeceğini kürsüden söyleyen bir başbakanla karşı karşıya olunduğunu savunan Erhürman, belediye seçimlerine 2 buçuk ay kaldığını fakat seçimin ne zaman olacağını, kaç belediyeyle seçime gidileceğini kimsenin bilmediğini ifade etti.

“BUNLARIN HİÇBİRİ EKONOMİK AKIL ÜZERİNDEN ÜRETİLEN KARARLAR DEĞİLDİR”

Alkol zammı hakkında da konuşan Erhürman, şöyle devam etti:

“Bu memlekette bar, meyhane ve içkili lokantalar vardır. Buralarda talep düştüğü anda, orada çalışan insanlar azalacak demektir. Daha fazla işsizlik ve kayıt dışılık demektir. Kayıt dışılık ve işsizlik artarsa sigortaların durumu ne olacak? 106 binden 75 bine düşmüştü prim ödeyen sayısı. İşletmelerin bir kısmı kapanacak. Güneyden buraya gelip içki alıp gidenler vardı, onların da alışı azalacak. Bütün bunların toplamında maliye zarar görecek. Maliye tam tersine gelirlerini kaybedecek bu zamdan sonra. Bunların hiçbiri, ekonomik akıl üzerinden üretilen kararlar değildir.”

“KİMSE KENDİNİ BULUNMAZ HİNT KUMAŞI ZANNETMESİN”

Memleketin yangın yerine döndüğünü, hükümetin ise atamalarla uğraştığını öne süren Erhürman, “24 vekiliniz var, yapacaksanız bu işi buyurun yapın. Yapamayacaksanız çekin gidin, bulunmaz Hint kumaşı değilsiniz. Bu halk alternatifi yaratır” diye konuştu.

Şu anda memleketin ciddi anlamda planlanması gerektiğini ifade eden Erhürman, memleketin dar boğazdan geçtiğini dile getirdi.

Erhürman, “Biri il il geziyor, o biri her gün yeni müdür atamakla meşgul. Bu arkadaşlar bunlarla uğraşırken halk çok başka bir halde. Kimse kendini bulunmaz Hint kumaşı zannetmesin. Bu halk gereğini yapar. Önemli olan sahadaki mesajı hükümetin almasıdır” şeklinde konuştu.

“BATAN BELEDİYELER, KÖTÜ YÖNETİLEN BELEDİYELERDİR”

Belediyeler hakkında da yorum yapan CTP Genel Başkanı Erhürman, şunları kaydetti:

“Belediyeler battı, battığı için kapatmamız lazım diyorlar. Belediyeler batmadı. Batan belediyeler, kötü yönetilen belediyelerdir. CTP’li belediyelerin içinde batmış olan bir tane belediye yoktur. Batık belediyeleri devralıp hiçbiri batmamış belediye haline getirdiler.”

Reformda kriterler üzerine konuşmak zorunda olunduğunu belirten Erhürman, şu anki belediyeler yasasına göre 5 bin bir nüfusu olan herhangi bir beldenin, başvurduğunda belediye yapılması zorunluluğu olduğunu hatırlattı.

Erhürman, hükümetin, belediyeler meselesinin ne kadar ciddi bir mesele olduğunun farkında olmadığını da savundu.