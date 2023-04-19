Erhürman: “Büyükelçi'nin bizi aradığını iddia edenler, ispatla mükelleftir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Herkesin haber kaynağını bir kez daha kontrol etmesi gerek, çünkü Büyükelçi'nin bizi araması söz konusu değil” dedi. Erhürman, halen bu iddiada olanların iddialarını ispat etmekle mükellef olduklarını da söyledi.

Programda Meclis’ten geçen Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili soruyu yanıtlayarak sözlerine başlayan Tufan Erhürman, “15 yıllık bir sözleşme imzalanacaksa enerjiyle ve suyla ilgili, bu ihalesiz yapılabilir diyen bir yasadır geçen. Bundan sonra ‘yapacak bir şey yok’ diye bir durum söz konusu değildir” dedi.

Söz konusu yasanın kendi içinde sıkıntılı olduğunu belirten Erhürman “Bu yasa sadece öyle bir sözleşmenin ihalesiz olabileceğini söylüyor” dedi ve bu işin neden ihalesiz olarak yapılmak istendiğini ülkeyi yönetenlerin açıklaması gerektiğini belirtti. Erhürman, “Hükümet denilen yapının bu konuya bir yanıtı yok” dedi ve şöyle devam etti:

“Mantıken sizin bir enerji politikanız olur, bu politika çerçevesinde bir planınız olur. Bu plana uygun olarak bir sözleşme imzalamanız gerekir. Dördüncü aşamada diyebilirsiniz ben bunu ihalesiz yapmak istiyorum diye. Varsa bir gerekçesiniz de anlatırsınız. Ortada enerji politikası yok, strateji planı yok, sözleşme taslağı da yok. Siz dördüncü aşamada bunu ihalesiz yapacağım diyorsunuz, orda da gerekçe yok”

-“Bu ülke 15 yılı ipotek altına alınamaz”

Ortada kısa, orta, uzun vadeli strateji eylem planı olmadan nasıl olur da sözleşme imzalamaya kalkıldığını soran Erhürman, hükümetten buna yanıt alamadıklarını ifade etti.

Enerji açısından çok farklı bir dönemde olunduğunu vurgulayan Erhürman, “Geçmişte yenilenebilir enerji olanakları bu kadar artmış değildi. Enterkonnekte ihtimalleriyle ilgili öneriler yapılmıştı. Bu da bir ihtimal olarak kullanıyor. Yenilenebilir enerji gelişiyor, depolama alanları gelişiyor. Bu durum ortadayken neden 15 yıllık bir sözleşmeden bahsediyorsunuz? Neden acele ediyorsunuz? Sözleşmede dört yıllık süre var” dedi.

Erhürman, ülkenin 15 yılının ipotek altına alınamayacağını belirtti. 18 örgütün bir araya geldiği ve Enerjide Ortak Vizyon metninin ortaya çıktığı toplantıyla ilgili eleştirilere de yanıt veren Erhürman, “Bir siyasi parti bizimle enerjiyle ilgili görüşmek istedi de biz mi hayır dedik? Kim görüşmek isterse kabul ederiz. Biz iş birliği yapma ihtimalimiz olan hiç kimseyle ilgili tek laf etmeyiz. Partilere saygı duymak seçmenlere saygı duymaktır. Onun dışında meclis dışı meclis içi, muhalefette olan partilerle ilgili hiçbir şey söylemem. Biz onlarla ilgili konuşmayı doğru bulmayız” diye konuştu.

-“İspatla mükellefsiniz…”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun CTP’yi aradığı iddialarını da yanıtlayan Erhürman, “Hiçbir şekilde Sayın Büyükelçi'nin bizi araması söz konusu bile değil” dedi. Erhürman, “Herkes, kimse haber kaynağı, bir daha sorgulasın. Bu iddiayı devam ettirecek biri varsa, ispat etsin. Bunu devam ettirecekseniz, ispatla mükellefsiniz” dedi. “Enerjide Ortak Vizyon” metniyle ilgili gelen eleştiriler hakkında konuşan Erhürman, “18 örgütle ilgili, samimi söylüyorum. CTP 1970’te kuruldu. Bu örgütlerin içinde kuruluşları 1970’ten önce olanlar var. KTMMOB bu ülkenin en geniş üye tabanına sahip olan örgütlerinden biridir. Bu 18 örgüt bir araya gelecek de oradan çıkacak kararı CTP mi belirledi? O örgütlere hakaret değil mi bu?” diye sordu. CTP iktidara geldiğinde, bir sözleşmenin ülkenin arz güvenliğinin, çevreci ve ucuz enerji kullanımının önünde engel teşkil etmesi durumunda feshedeceklerinin altını çizen Erhürman, “Girdi maliyetlerinin en temel unsuru enerjidir. Bugün dünyada enerji savaşları yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

“Bu mesele El-Sen meselesi değil, bu mesele enerji meselesidir. Enerji meselesi de gelecek meselesidir” diyen Erhürman, söz konusu durum yüzünden bütün örgütlerin sürece sahip çıktığını vurguladı.