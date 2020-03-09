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Erhürman: "Çok üzgünüm, Elif Lort’a rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dilerim"

Erhürman: "Çok üzgünüm, Elif Lort’a rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dilerim"
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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde cinayete kurban giden Elif Lort için taziye mesajı yayımladı.

Tufan Erhürman sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, Kadına yönelik şiddetin yok edilmesi için verilen mücadelenin uygarlık mücadelesi olduğunu belirtti.

Erhürman, “Ve her kadın cinayeti haberi aslında uygarlıktan uzağa düştüğümüzün haberidir. Unutmadan, yılmadan aralıksız mücadele edeceğiz. Çok üzgünüm. Elif Lort’a rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dilerim.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2020, 12:07
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