Erhürman'dan Gazilere: "En acılı dönemde en ağır bedelleri ödediniz"

Başbakan Tufan Erhürman, Ankara'da, Kıbrıs gazilerine milli mücadele madalyalarının dağıtımının yapıldığı törene katıldı, gazilere madalyalarını verdi.

"Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyaları Tevcih Töreni", Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği salonunda yer aldı.

Törene Ankara'da bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de katıldı.

Törende, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da yer aldı.

Konuşmaların yapıldığı törende, Ankara ili gazilerine madalyaları takdim edildi, şehitler yad edildi, gazilere Şükranlar iletildi.

Başbakan Tufan Erhürman törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun 1974'te değil 1963'te başladığını ifade ederek, gazilerin Adaya geldiği günlerin, faşist cuntanın darbesi sonucunda yaşanan en karanlık günler olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının aydınlığa çıkmasında gazilerin her birinin Kıbrıslı Türklerle birlikte ayrı ayrı katkısı olduğunu vurguladı.

Erhürman, gazilere "Sağolun varolun" diyerek, "Kıbrıs Türk halkı bugün onurlu bir halk olarak var olmaya devam ediyor ve uluslararası alanda var olmak için mücadele veriyor, varoluş mücadelesi devam ediyor" diye konuştu.

Erhürman, Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşmeler sürerken Kıbrıs Türk halkının asla siyasi eşitlikten vazgeçmeyeceğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ekonomik ve sosyal kalkınmasını Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çalışarak gerçekleştireceğini vurguladı.

Bunları yaparken de temel örnek olarak gaziler ve şehitlerin mücadelesini aldıklarını belirten Erhürman, "En iyi örnek o dönemde verilen mücadeledir. En acılı dönemde en ağır bedelleri ödediniz" dedi.

Başbakan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının dünyadaki tüm diğer halklar gibi uluslararası alanda eşit bir biçimde temsiliyet talep ettiğini, diğer dünya yurttaşları gibi Eşit yurttaşlar ve temsil kabiliyetine haiz olmak istediklerini söyledi.

KKTC'nin Sosyal ve ekonomik kalkınmasını hep birlikte çalışarak ve üreterek sağlayacaklarını ifade eden Erhürman, Kıbrıs Türk halkının var olmaya devam edeceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, gazilere "yeriniz bizde çok ayrı, Türk halkıyla Kıbrıs Türk halkının Ezeli gönül birliği, Huzuru güvenliği esenliği için mücadele verdiniz ve Bugün Kıbrıs Türk halkı Ada'nın kurucu ve eşit ortağından biridir" dedi.

Oktay, Kıbrıs Mücahit'inin ve mücadelesinin Gurur kaynakları olduğunu, Türkiye Cumhuriyetinin her zaman ne pahasına olursa olsun Kıbrıs Türk halkının yanında duracağını ifade ederek, "Omuz omuza mücadeleye ve çalışmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Milli davamızdır, amacımız Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği, refah ve güveninin güvence altına alınmasıdır" dedi.

Oktay, Türk tarafının çözüm Çabalarının bugüne kadar Rumlar'ın uzlaşmazlığı sebebiyle başarısız olduğunu belirterek, Türkiye olarak Tarihi sorumluluklarını yerine getireceklerini, Ucu açık müzakere süreci ve Kıbrıs'taki tarihi gerçeklerin göz ardı edilemeyeceğini, Mevcut statükonun sürdürülemeyeceğini vurguladı.

Oktay, Kıbrısın doğalgaz kaynakları ile Önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini, bu kaynakların adanın refahının artması için fırsat olduğunu ancak Rumların bu kaynağı da paylaşmaya yanaşmadığını ifade ederek, "Kıbrıs Türk halkının hiçe sayılmasına göz yummayacağız haklarını korumaya devam edeceğiz, 45 yıl önce duruş neyse aynı yerdeyiz bir bedel ödenecekse ödemeye hazırız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, karşısında 45 yıl önce Kıbrıs'ta savaşan genç askerleri gördüğünü belirterek, "Milli Mücadeleye omuz verdiniz bugünlere gelmemize katkı koydunuz. Her savaş barışı getirmek içindir, biz de adada kalıcı barış için mücadele ediyoruz." Dedi.

Çeler, bugün Gazilere anlamlı madalyaların verilmesinin önemine de işaret ederek, "Eminim madalyaları göğsünüzde Onur ve gururla taşıyacaksınız" diye konuştu.

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekatta adadaki kan ve gözyaşının durdurulduğunu vurguladı, Türkiyenin garanti anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkının haklarını korumaya ve hiçbir oldu bittiyse izin vermeyeceğini kaydetti.

Türkiye Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, Dr. Küçük, Rauf Denktaş ve şehitleri rahmetle yad etti, gazilere Şükranlarını iletti.

Gazilerin ve şehitlerin Fedakarlıklarına minnettar olduklarını söyleyen Selçuk, 37 bini aşkın Gazi bulunduğunu ve bugün verilen madalyalarla gazilere Vefa borcu ve minnet borcunu ödeyeceklerini, madalyaların ayrıca KKTC'nin bağımsızlığının da sembolü olduğunu söyledi.

Törende, gazilerin 45 yıl önceki anı ve duygularını yansıtan Kısa film de izletildi.

Konuşmaların ardından Üstün başarı gösteren gazilere madalyaları verildi, anı fotoğrafı çekildi.