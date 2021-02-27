Erhürman'dan Hükümete: "Çare üretemediğinizin farkındaysanız, toplumu bölebildiğiniz kadar bölün"

Erhürman'dan Hükümete: "Çare üretemediğinizin farkındaysanız, toplumu bölebildiğiniz kadar bölün"
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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından hükümete yüklendi.

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Erhürman şunları kaydetti:

"Basiretsizseniz, beceriksizseniz, yönetemiyorsanız, sorunlara çare üretemediğinizin farkındaysanız... Toplumu bölebildiğiniz kadar bölün. Herkesi birbirine düşürün. Basın mensuplarına, muhalefete, sendikalara, STÖ'lere saldırın, saldırtın. Gündemi değiştirin. Yarattığınız kaos sizden değil toplumdan kaynaklanıyormuş gibi yapın ve sorumluluğunuzu görünmez kılmaya, unutturmaya çalışın.

Çok eski taktiktir. İş gördüğü çok oldu. Ama bilin ki tutmayacak"

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