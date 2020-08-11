Erhürman'dan Hükümete istihdam tepkisi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin uygulamalarının Kıbrıs Türk halkının sadece bugününü değil, geleceğini de mahvettiğini savundu.

Hükümetin seçim öncesi yaptığı istihdamlara değinen Erhürman, basında istihdamların iptal edildiğine dair haberler çıktığını ancak Başbakan, İçişleri Bakanı ve Maliye Bakanı’nın bu iptallerden habersiz olduğunu söyledi, bu haberi kimlerin sızdırdığını sordu.

Ekonomide işlerin kötüye gittiğini kaydeden Erhürman, “Eylülde işsizlik patladığında hepimiz altında kalacağız. Geçsin seçim de bakarız diyorsunuz. Memleket gidiyor diyorum size. Ne olacak seçimden sonra? Ne var bu cumhurbaşkanlığı seçiminde?” diye sordu.

CTP'den verilen bilgiye göre, Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında konuşan Erhürman, hükümet edenlerin parlak bir konu olduğu zaman konuşmak için adeta birbirleriyle yarıştığını, ancak parlak olmayan konularda herkesin adeta arazi olduğunu ileri sürerek, kabinenin ciddiyetsiz davrandığını savundu.

Yüzlerce özel sektör çalışanının işsiz kaldığını, onların 2-3 katı kadar fazlasının da halen evinde oturup işe çağrılmayı beklediğini ifade eden CTP lideri Erhürman, bin 200 kişinin de kısmi çalışma ödeneğine geçtiğini, bu verilerin devletin resmi kaynaklarından teyit edildiğini vurguladı.

Yaşanan döviz krizinin içerisinde hükümetin geçici istihdamlar yaptığının altını çizen Erhürman, bütçe görüşmelerinde kabine üyelerinden birisinin “Bu ülkenin kaynaklarının yüzde 79’u maaş ve benzeri ödemelere gidiyor” diyen olursa, onu kürsüden inmeye davet edeceğini açıkladı.