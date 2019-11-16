Erhürman'dan KKTC bayrağı yakılmasına tepki

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Güney KIbrıs'ta KKTC bayrağının yakılmasına ilişkin tepkisini sosyal medya hesabından şu sözlerle dile getirdi:

"ELAM bu kez de KKTC bayrağını yakarak iki halk arasında güvensizliği besleme çabalarına bir yenisini ekledi. Başta BM olmak üzere güven tesisi konusunda hassasiyet belirten uluslararası kuruluş ve devletlerin barış çabalarını olumsuz etkileyen bu davranışlar karşısında duyarsız kalma hakkı yok. Bu konudaki duyarlılığın Sayın Anastasiadise aktarılması ve somut adım istenmesi gerekiyor. Biz de, yarından itibaren, ilgili kuruluşlarla, büyükelçilerle ve siyasi partilerle görüşmelerimizde bu konuyu gündem yapacağız."