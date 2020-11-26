Erhürman'dan Parti Meclisi sonrası açıklama

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman Parti Meclisi sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Parti Meclisi’nde ilk tur görüşmelerin genel değerlendirmesini yaptıklarını belirten Erhürman, siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde partiler temas kurmaya hazır olduklarını söylemişlerdi. Parti Meclisi’mizden bu yönde yetki istedim” dedi.

Oy birliğiyle birkaç gün daha hükümeti kurabilmek için temasların devam etmesi yönünde karar aldıklarını ifade eden Erhürman, “Birkaç gün daha temaslarda bulunacağız. 48 saat çok yoğun geçecek hızlı şekilde temaslarımızı yapacağız. Eğer hülümet kuramazsak da görevi iade edeceğiz. Uzatmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Tur olmayacak . Tek tek partileri dolaşmaycağız. Bazı siyasi partilerle görüştük yarın netleşin basına yine duyruruz.” diyen Erhürman, hızlı bir temas turu olacak resmi şekilde partilere ziyaretler olmayacak özel bir ihtiyaç ortaya çıkmazsa” dedi.

Ersan Saner’in UBP ancak kendisi domine edecekse böyle bir çalışmanın içinde yer alabilir açıklamalarının hatırlatılması üzerine de Erhürman, UBP ile görüşmemizde böyle bir konu gündeme gelmedi. Hükümeti kurma görevi bizde ve biz de bu doğrultuda görüşme yapıyoruz. Ersan Saner’in açıklamasına saygım var ama şuan hükümet kurma görevi bizde” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 00:23