Erhürman: “DAÜ’den yerel maske tasarımı güzel bir örnek”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ‘kolay temizlenen ve tekrar kullanılabilen şeffaf maske’ üretimi için DAÜ’yü tebrik etti.

DAÜ Mühendislik Fakültesi, Perşembe günü gelen "şeffaf yüz maskesi üretebilir miyiz" sorusu/talebi üzerine online ortamda tasarım ve üretim üzerinde çalışmaya başlamış, "ergonomik, amaca hizmet eden, kolay temizlenen, tekrar kullanılabilen, maliyeti düşük ve en önemlisi yerel imkanlara hızla üretilebilen ürünü" ortaya çıkararak, 205 adetini Cumartesi yetkililere teslim etmiş. Bu sıkıntılı dönemde, yerel insan ve kurumsal kaynaklarımızla yapabileceklerimiz açısından çok güzel ve sevindirici bir örnek. Davut Solyalı Hoca'ya ve ekibine tebrikler ve yürekten teşekkürler...