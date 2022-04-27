Erhürman: "Denemesi bedava"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak Olgun Amcaoğlu ve Sunat Atun arasında çıkan Atatürk fotoğrafı krizi sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman'ın paylaşımı şu şekilde:

Sn. Atun bakanken odasında Atatürk, Dr. Küçük, Denktaş fotoğrafları asılı mıydı? Sn. Amcaoğlu'na göre "hayır", Sn. Atun'a göre "evet"!

Bu krizin ortasında, bu "manalı" ve "verimli" tartışma Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlanacak ve yıkıcı etkileri özellikle Haziran'da hissedilecek elektrik zammını gündemden düşürür mü?! Denemesi bedava!