Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

İlk olarak onaya sunuş bölümünde depreme ilişkin ad-hoc komitelerin üyeleri onaya sunuldu.

Öncelikle, Türkiye’deki depremin hukuki ve adli sürecin izlenmesine ilişkin için oluşturulan ad hoc komitenin oluşumuna ilişkin kararı görüşüldü.

Komitenin UBP’den Sadık Gardiyanoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu, Yasemin Öztürk, CTP’den Fazilet Özdenefe, Ongun Talat, DP’den Serhat Akpınar ve YDP’den Talip Atalay’dan oluşması onaylandı. .

Daha sonra diğer komitelerin oluşumu da onaylandı.

Depreme Dair Mali İdari Sosyal Önlemlerin Takibine ilişkin oluşturulan ad hoc komite ise; UBP'den Hakan Dinçyürek, Fırtına Karanfil, Hasan Küçük; CTP'den Doğuş Derya, Erkut Şahali; DP'den Hasan Tosunoğlu ve YDP'den Talip Atalay’dan oluştu.

Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin ad hoc komitede UBP'den Özdemir Berova, Ahmet Savaşan, Emrah Yeşilırmak; CTP'den Devrim Barçın, Fikri Toros; DP'den Hasan Tosunoğlu ve YDP'den Talip Atalay yer aldı.

Meclis Genel Kurulu'nda bilgiye sunuşlarda ise “Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname”nin geri alınmasına ilişkin tezkereler bilgiye sunuldu.

-Erhürman: "Deprem konusunda acil planlamaya ihtiyaç var"

Ardından 62. madde uyarınca CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, depremle ilgili konuşma yaptı. Erhürman, depremde çok sayıda insanın kaybedildiğini, acının tarifinin mümkün olmadığını söyleyerek, yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Erhürman, Hatay’da dün yaşanan depremin ardından Adana ve Kıbrıs’a dikkat edilmesine yönelik uzmanların uyarıları bulunduğuna işaret ederek, buna yönelik hazırlık yapılması gerektiğini belirtti.

Meclis’te üç komite oluşturulduğunu dile getiren Erhürman, komitelerin önemli olduğunu, CTP olarak sorumluluklarının gereğini yapacaklarını söyleyerek, acil bir planlamaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Türkiye’den gelen depremzedelere yönelik acil planlama yapılması gerektiğini belirten Erhürman, depremzedelere kucak açmanın görev olduğunu ancak bu kişilere insan onuruna yaraşır bir ortam sunmak gerektiğini, bunun ciddi bir iş olduğunu ifade etti.

Erhürman, ekonominin bundan sonra sergileyeceği durumla ilgili de acil durum planlaması yapılması gerektiğini söyleyerek, bazı maddelere ulaşmanın daha da zorlaşmasının söz konusu olabileceğini kaydetti.

Erhürman, bir felaket karşısında ulaşılabilecek araçlar ve diğer konulara yönelik envantere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

-"Bugünkü duyarlılıkla devam etmeliyiz"

Yapı denetiminin de bir plan ve program çerçevesinde yapılması gerektiğini, bunun koordine edilmesinin gerekli olduğunu belirten Erhürman, “Tüm bunları hızlı bir şekilde masaya yatırmalı ve bugünkü duyarlılıkla devam etmeliyiz” dedi.

-"Bilimin önemini unutma lüksüne kimse sahip değil"

Erhürman, depremden bir süre önce KTMMOB'nin yetkileri konusunda konuşmalar yapıldığını, “bilimin ıskalandığını” söyleyerek, depremin bir dakika öncesine dönülemeyeceğini, dönmeye çalışmanın mümkün olmadığını bilimin önemini unutma lüksüne kimsenin sahip olmadığını vurguladı.

KTMMOB ile ilgili yasa tasarılarının geri çekilmesi gerektiğin kaydeden Erhürman, depreme dayanıklı güvenli ülkenin nasıl yaratılacağına yönelik düzenlemeler yapılması ve bilimin ışığında Meclis çalışmalarının yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Ardından güncel konuşmalara geçildi.