Erhürman: “Eğitime sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, eğitime sahip çıkmanın aynı zamanda geleceğe sahip çıkma anlamına geldiğini belirtti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman dün beraberindeki heyetle birlikte Atatürk Öğretmen Akademisi’ni (AÖA) ziyaret ederek yönetim kuruluyla görüştü.

Erhürman’a ziyaretinde Genel Sekreter Asım Akansoy, Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, milletvekilleri ve Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tarihinin çok öncelere dayandığını ifade eden Erhürman, kurumun İngiliz sömürge idaresi döneminde kurulduğunu anımsattı. Erhürman, bunun aslında Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu hatırlamak açısından belirleyici bir unsur olduğunu da vurguladı.

-“Eğitimdeki sorunlar bu toplumun 30-40 yılına mal olabilir”

Ülkede ekonomiden sağlığa kadar birçok alanda sorun olduğunu ancak bunlardan daha önemlisinin eğitimdeki sorunlar olduğunu kaydeden Erhürman, eğitimdeki sorunların çözülmemesinin bu toplumun 30-40 yılına mal olabileceğini ifade etti.

Eğitim alanında taşıdıkları endişelerin günden güne büyüdüğünü belirten Erhürman, “Biz gerçekten kamu okullarımızda çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak bir eğitim verebiliyor muyuz?” diye sordu.

Okullarda Türkçe bilmeyen öğrenci sayısının günden güne arttığını aktaran Erhürman, “Bu kurumdan mezun olan çocuklar nasıl gidip anadili Türkçe olmayan birisine Türkçe öğretecek?” dedi.

Böyle bir ortamda kaliteli eğitim vermenin zor olduğunu söyleyen Erhürman, özel gereksinimli çocuklarla ilgili de plan ve program hazırlanmadığını savundu.

Erhürman, AÖA yetkililerine eğitim alanındaki sorunlarla alakalı karşılıklı istişareye ve bunu da toplumun gündemi yapmaya ihtiyaçlarını olduğunu söyledi.