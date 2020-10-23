Erhürman, Genç Tv'de konuştu

Ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman bugüne dair proramında nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı. Seçim sonrası ilk kez programa katılan Erhürman kutuplaşmadan zarar gördüklerini söyledi

Erhürman Müdahalelere değindi, yeteri kadar tepki vermediği sorusuna yanıt verdi ve Solun kendine göre ne demek olduğunu anlattı ve solda birlik konusundaki fikirlerini de söyledi.Erhürman çok kültürlülüğun zenginlik olduğuna da dikkat çekti..

Erhürman önümüzdeki çok kısa sürede ekonominin kötüye gideceğini ve bu tartışmaların bir öneminin kalmayacağını da söyledi