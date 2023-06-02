Erhürman: “Gençlerimizin bu topraklara tutunabilmesi için Euro’ya geçmemiz şart”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türk gençler için ev almanın günden güne zorlaştığını, bunun önüne geçilmezse gençlerin ülkeden göç edeceğini söyledi. Erhürman, CTP iktidarında Euro muhasebe sistemine geçileceğini kaydetti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman, dün beraberindeki heyetle birlikte Girne’de Karşıyaka ve Kayalar köyünü ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretlerinde, Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ile Girne bölgesi milletvekilleri eşlik etti.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Erhürman ziyaretlerde yaptığı konuşmada, 25 Haziran’da gerçekleştirilecek ara seçimde CTP’nin, Sami Özuslu’yu aday gösterdiğini anımsatarak, Özuslu’nun bu ülkede yıllardır demokrasi, barış, özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelesi verdiğini belirtti.

Bu seçimde sadece Özuslu için oy değil, aynı zamanda CTP’nin bir buçuk yıldır ortaya koyduğu politikalar için de destek istediklerini ifade eden Erhürman, “seçimi kazanarak, hükümetin lale devri hayatına ‘dur’ diyeceklerini” kaydetti.

“Kıbrıslı Türklerin bu kötü yönetimi hak etmediğini” belirten Erhürman, “Bu seçim, bunun mesajını vereceğimiz seçimdir. Biz seçimden birinci çıkacağız ve çok kısa bir süre sonra erken seçim olacak. Bu memleket bu zihniyetten kurtulacak” dedi.

-“Biz bu geminin bu şekilde yüzemeyeceğini bir buçuk yıl önce söyledik”

Ocak 2022’de yapılan erken genel seçimlerde CTP’nin vizyonunu Kıbrıs Türk halkıyla paylaştıklarını dile getiren Tufan Erhürman, bir buçuk yıldır bu geminin bu şekilde yüzemeyeceğini anlattıklarını ancak karşılarında kendilerini anlayan bir hükümet olmadığını söyledi.

Hükümetin ülkede istikrar sağlayacağını söylediğine ancak her gün farklı bir kurumun greve gittiğine değinen Erhürman, “Bu insanlar bizim kurumlarımızı kendilerine düşman olarak görüyor” diye konuştu.

Öğretmenlerle ilgili yasaya işaret eden Erhürman, bu yasanın, Ağustos 2022’de gündeme geldiğini ancak bekletildiğini, tam sınav zamanı hükümetin yasayı geçirmeye kalktığını ve bunun da bir kaosu doğurduğunu ifade etti.

Ailelerin de kamu okullarındaki durumu görerek, çocuklarını özel okullara vermeye başladığını dile getiren Erhürman, dövizin fırlamasıyla birlikte ailelerin büyük külfet altına girdiğini çünkü özel okulların yıllık ücretlerinin 150 bin TL’ye yükseldiğini belirtti.

TL’nin döviz karşısındaki değer kaybının sürmesinden dolayı insanların alım gücünün düştüğünü ifade eden Erhürman, Euro’ya endeksli muhasebe sistemine geçilmezse bu fakirleşmenin önüne geçilemeyeceğini kaydetti.

-Talat

CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat da, ülkede bir değişime ihtiyaç olduğunu belirterek, bunun ilk adımının 25 Haziran’da atılacağını söyledi.

Ara seçimleri, CTP adayı Sami Özuslu’nun kazanması için tüm güçleriyle çalışacaklarını vurgulayan Talat, “Ardından erken seçimde bu hükümeti göndereceğiz” dedi.