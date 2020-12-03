Erhürman, görevi iade etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet kurma görevini aldıktan sonra gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından olumlu bir sonuca varamayınca bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a görevi iade etti.
Görüşmenin ardından açıklama yapan Erhürman, 4 parti arasında güven sorunu oluştuğunu belirterek “Krizlere yol açacak hükümet bir istemedik…” dedi.
Erhürman, görevini iade etmesinin ardından açıklama yaparak üzerinde görüşülen 4’lü koalisyon hükümetinin, güvenoyu alamadığını dile getirerek bu yüzden görevinin süresini doldurmadan iade ettiğini açıkladı.