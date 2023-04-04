Erhürman, Güzelyurt halkıyla bir araya geldi

Erhürman, Güzelyurt halkıyla bir araya geldi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) “Meclis sokakta, sokak Meclis’te” konseptiyle başlattığı etkinlikler ve ziyaretler çerçevesinde Genel Başkan Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Güzelyurt halkıyla bir araya geldi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman ve beraberindeki heyet, Güzelyurt Açık Pazarı, Güzelyurt’a bağlı Bostancı, Yayla ve Aydınköy’ü ziyaret etti.

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Erhürman ve beraberindeki heyet ziyaret ettikleri yerlerde yurttaşları Meclis çalışmaları konusunda bilgilendirerek, aldığı geri dönüşleri Meclis’e taşıma sözü verdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Bölge halkının sorunlarını dinleyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yurttaşlarla çözüm önerilerini paylaşma fırsatı da yakaladı.

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