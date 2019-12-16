Erhürman, Güzelyurt'ta

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, cumartesi günü Güzelyurt’ta açık pazarı ziyaret etti ve halkla bir araya geldi.

Erhürman’a Güzelyurt ziyaretinde İlçe Başkanı Doğan Şahali, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, MYK ve PM üyeleri ile milletvekilleri eşlik etti.

İlk olarak Güzelyurt İlçe binasında buluşan partililer, kitlesel bir yürüyüşle Güzelyurt Çarşısı’ndaki esnafı ziyaret etti, ardından da her hafta kurulan açık pazarı gezdi.

CTP heyetine gezi esnasında çok yoğun ilgi gösteren Güzelyurt halkı, hükümetin son dönemdeki icraatlarını eleştirdi.