Erhürman: “GYÖ’lerin Kıbrıs Türk halkına sağlayacağı faydalar görmezden gelinemez"

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Ekonomik olarak çok zor dönemlerden geçen Kıbrıs Türk halkı için Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) sağlayacağı faydaların görmezden gelinemeyeceğini” söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte, ülkede yaşanan son gelişmelere ilişkin toplumun farklı kesimlerine başlattıkları ziyaretler kapsamında, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliğini (KTİMB) ziyaret etti. CTP lideri Erhürman’a ziyaretlerinde milletvekilleri de eşlik etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre CTP lideri Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada, “Ülkede yaşanılan kriz ortamında, Güven Yaratıcı Önlemlerin Kıbrıslı Türklere birçok yarar sağlayacağını” ifade ederek, “GYÖ’ler konusunun görmezden gelinemeyeceğini, tümünün kabul edilmese bile müzakere edilmesi gerektiği” görüşünü paylaştı.

-“Demokrasimizin aldığı yaraları birlikte yaşadık”

Erhürman, ülke demokrasisinin yaralar aldığını belirterek, “Geride kalan süreçte demokrasinin aldığı yaraları hep birlikte yaşadık. Yapılan müdahalelerin sonucunda şu anda hükümet kelimesini bile kullanırken zorlanacak bir yapıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Erhürman, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’na da değinerek, protokolün içinde yer alan “birçok maddenin ekonomi ve maliye ile ilgisi olmadığı” görüşünü savundu.

“Bunlara karşı hep birlikte mücadele verilmesi gerektiğini” söyleyen Erhürman, “Halkta büyük bir demoralizasyon oluştu ancak bu kader değildir. Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratması ve kendi kendini yönetmesi mümkündür, ancak son dönemlerde bundan uzaklaşmaya yönelik adımlar atıldı” diye konuştu.

-“GYÖ’ler çözüme giden yolda bir kaldıraç görevi görecektir…”

Erhürman, Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesinde Mağusa Limanı ve Ercan Havalimanı’nın açılmasının doğrudan ticarete “büyük katkı” sağlayacağını ve halkın ekonomik sorunlarını “önemli ölçüde hafifleteceğini” görüşünü paylaştı.

Kıbrıs sorununda “tek gerçekçi çözümün iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon” olduğunu yineleyen Erhürman, Güven Yaratıcı Önlemlerin de “bu çözüme giden yolda bir kaldıraç görevi göreceğini” söyledi.

“Kıbrıslı Türkleri yönettiğini iddia edenler bunları müzakere etmeden kaçınıyor ancak gerçeklerden kaçınılamayacaktır” diyen Erhürman, enflasyonun yüzde 98’e, gıda enflasyonunun da yüzde 118’e dayandığını, dünya ortalamasına bakıldığında ülkenin enflasyonda ilk üçte olduğunu belirtti.

Bu ortamda gelirleri dövize endeksleyip euro muhasebe birimine geçilmesi gerektiği yönündeki görüşünü yineleyen Erhürman, “Bu işi bilen insanlarla oturulup konuşulacak, orta vadede planlı bir şekilde uygulanabilecek bir şeydir” dedi.