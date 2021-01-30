Erhürman: "Haftalardır anlatmak zorunda kalıyoruz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, haftalardır Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarında Kıbrıs sorununun çözüm formülü olarak "iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyon"un öngörüldüğünü anlatmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Haftalardır Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarında Kıbrıs sorununun çözüm formülü olarak "iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyon"un öngörüldüğünü anlatmak zorunda kalıyoruz. Sanki tekrardan anlatılması gereken bir şeymiş gibi!

Dün BMGK Kıbrıs'la ilgili en yeni kararını açıkladı ve bir kez daha aynı çözüm formülünün altını çizdi. Yetkili makamlarımız belli ki beklemiyorlardı bunu. Art arda tepkilerini ortaya koydular. Bizim şaşırdığımız karar değil, yetkili makamlarımızın kararı beklemiyor oluşları. Kıbrıs sorunu bu öngörü ve bilgi düzeyiyle "yönetildikçe" vay halimize!!!”