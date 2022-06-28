Erhürman: "Halkın lehine olan yasaları geçirme, aleyhine olanları engelleme görevini ana muhalefet olarak yerine getirmeye devam edeceğiz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Halkın lehine olan yasaları geçirme, aleyhine olanları engelleme görevini ana muhalefet olarak yerine getirmeye devam edeceklerini" belirtti.

Erhürman, BRT’de yayınlanan "Haber Kritik" programına konuk olarak ülke gündemi ve Meclis çalışmalarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Meclis çalışmalarında ülkedeki bazı şeyleri düzeltme çabası gösterdiklerini belirten Tufan Erhürman, asgari ücretten vergi alınmaması yönünde öneri yaptıklarını ve Mersinlik yangının araştırılması için de öneri vermeye hazırlandıklarını aktardı.

Erhürman, yaz döneminde Meclis komitelerinin çalışmalarına katılım sağlayacaklarını dile getirerek, zeytin ile ilgili bir yasa tasarısının, sağlık alanında personel rejimi hakkındaki yasa tasarılarının ve asgari ücretten vergi alınmamasına dair yasa tasarısının en iyi şekilde çıkması için çaba göstereceklerini anlattı.

Tufan Erhürman, halkın leyine olan yasa tasarılarını geçirmeye, aleyhine olduğunu düşündüklerini engelleme görevini ana muhalefet olarak yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Bazı temel tüketim maddelerinin fiyatlarını sıralayan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Erhürman, bu konuda adım atılması gerektiğini ifade etti.