Erhürman: "Hayretler içindeyim! Kimse bize bilgi vermeden 4 parti ortak açıklama okuyor"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre’nin Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen 4 siyasi partinin, Türkiye’nin Suriye sınırında başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek ile ilgili ortak deklarasyonu kürsüden okumak istemesi üzerine Genel Kurul’da tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘Gerçekten üzgünüm dün bu konu nasıl başladı bugün nereye vardı hayretler içindeyim. Dün Türkiye Cumhuriyeti’nin terörden dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirdik ve bu harekatın en kısa sürede güvenliği sağlamasını, bölgeye barışı huzuru getirmesini söyledik.

Dün itibarıyla bir çalışma başlatıldı. Çalışmaya iki vekilimiz geldi. Bu sabah da çalışma yapılıp 6 partinin altına imza atacağı bir metin ortaya çıkacaktı. UBP dün akşam toplantı açıklamasını yaptı.

Ortak açıklama için bizim de hazır metnimiz olmasına rağmen açıklama yapmadık.

Kimse bize bilgi vermeden 4 parti ortak açıklama okuyor. Genel Kurul’da biz sabah 09.00’dan beri bekliyoruz.’ dedi. Bunun iç tüzüğe aykırı olduğunu da anımsatan Erhürman, bunun başka Meclis’te konsensüse varılamayan açıklamaların da önünü açacağı uyarısı yaptı.