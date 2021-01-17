Erhürman: "Her zaman yaptığınız gibi kamudan maaş çekenlerle özel sektörü birbirine düşürün"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hükümetin önce hayat pahalılığını vermek için "harçlara zam yaptım deyi"p piyasayı pahalılaştırarak kamudan maaş çekmeyenleri zora soktuğunu, sonra, tepkiler gelince, bu kez "hayat pahalılığını vermeyeceğim, ondan ortaya çıkacak kaynağı reel sektöre vereceğim" dediğine işaret ederek bu kez de reel sektöre nasıl dağıtacağının açıklanmadığını kaydetti.

Hükümetin kararları alırken hiç kimseyle istişare etmedğine değine Erhürman, şunları kaydetti:

"Her zaman yaptığınız gibi kamudan maaş çekenlerle özel sektörü birbirine düşürün. Ne yapacağınızı da kimse anlamasın ve siz ülkeyi yönettiğinizi iddia edin. Krizi nasıl yönetirim diye değil, nasıl kaos yaratırım diye uğraşıyorsunuz. Ve her kararınızla ekonomiyi, ülkeyi allem gallem ediyorsunuz. Başarınız bu!"