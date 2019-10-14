Erhürman: “Herkesin kullandığı kelimelere özen göstermesi gerekir”

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da Meclis konuşmasında, son derece hassas bir dönemden geçildiğini ve herkesin kullandığı kelimelere özen göstermesi gerektiğini söyledi. Erhürman, tüm konuşanların altını çizerek, ortak noktaların öne çıkarılması ve ayrıştırıcı söylemlerde bulunulmaması gerektiğini kaydetti.

Erhürman, Akıncı’nın açıklamasındaki farklılıklara takılmak yerine, harekatın güvenliği sağlama hedefine dayandığını inandığı ortak düşünceye sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Huzur ve barış sağlansın temennisine herkesin katıldığını, 2 farklı grubun ve kendilerinin de bir ortak deklerasyon hazırlayacağını kaydeden Erhürman, en kısa zamanda ortak temennileri içeren çok uzatılmadan ne düşündüklerini açıklayacak ortak bir belgenin hazırlanacağını belirtti.

Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamasında “böyle söylenmeseydi” diyecekleri noktalar olduğunu ancak düşüncelerini bu şekilde ifade etmek isteyebileceğine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı makamının eleştirilebileceğini ancak linç noktasına, hakarete ulaşmasının kendileri için kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Erhürman, Cumhurbaşkanının Kıbrıs Türk halkının iradesinin yansıması olduğunu, bu nedenle söylenen her söz ve eleştirinin halka mal edilebileceğini kaydederek, barışın en önemli uzantısının da toplumsal barış olduğunu belirtti. Erhürman, bu nedenle ‘ayrışmaya karşıyız’ demenin yetmediğini, bunun dil ve hareketle sağlanmasının makul olduğunu kaydetti.

Bugün yapılan birşeyin yarına zarar vermemesi için herkesin dikkatli olması gerektiğini ifade eden Erhürman, Kıbrıs Türk halkına güvendiğini ve kendilerinin de siyasiler olarak layık olunan geleceği inşa için çalışacaklarını söyledi.

Erhürman, herkesin bu dönemin hassasiyetini aklına yazarak, toplumsal huzuru bozacak adımlardan uzak duracağını ve buna göre hareket edeceğine inandığını kaydetti.