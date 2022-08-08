Erhürman: “Hukuk sisteminin ‘allem gallem’ edilmesine izin vermeyeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), KIBTEK’e ihalesiz yakıt alımıyla ilgili mahkemeye taşıdığı Yasa Gücünde Kararname’nin iptali davası bu sabah görüşüldü. Mahkeme yargı masraflarını Hükümet'in ödemesine karar verirken, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman görüşülen dava sonrası açıklama yaptı. Ülkenin hukuka aykırı işlemlerle zarara uğratılmasını, gayrimeşru hükümetin yanına bırakmayacaklarının altını çizen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hukuk sisteminin ‘allem gallem’ edilmesine izin vermeyeceklerine dikkat çekti. Erhürman, “Bu davaya devam edeceğiz. Bunun arkasından da polise başvuruya kadar giden süreci başlatacağız” diye konuştu. Mahkemeler önünde basın açıklaması yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, bazı milletvekilleri ve bazı MYK üyeleri de eşlik etti.

ERHÜRMAN: ANAYASA İHLALİ SİSTEMETİ HALE GETİRİLİYOR

Tufan Erhürman, gayrimeşru hükümet tarafından hukuka aykırılığın, Anayasa ihlalinin ve mevzuat ihlalinin sistematik hale getirildiği bir dönem yaşandığını vurguladı. Bununla da yetinilmediğine dikkat çeken Erhürman, Anayasa’daki hak arama özgürlüğünün ve hukuk devletinin adeta paspas edildiği uygulamalar yapıldığına işaret etti. Bundan önce yine ihalesiz akaryakıt alımına ilişkin bir Yasa Gücünde Kararname çıkarıldığını hatırlatan Erhürman, söz konusu Yasa Gücünde Kararname’ye karşı yine Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açtıklarını belirtti. Ara emri görüşüleceği günden 2 gün önce Resmi Gazetede yayınlanarak söz konusu Yasa Gücünde Kararname’nin yürürlükten kaldırıldığını anımsatan Erhürman, “O Yasa Gücünde Kararname’ye dayalı hiçbir akaryakıt alımı gerçekleşmemişti henüz. Dolayısıyla biz de o dönemde davamızı geri çektik. Çünkü Yasa Gücünde Kararname, hiçbir sonuç doğurmamıştı” diye konuştu.